Простейшее оборудование за $800 может перехватывать секретные данные со спутников

Спутниковая тарелка

Последние исследования выявили неожиданный источник угроз для информационной безопасности, исходящий из космического пространства. Ученые из Калифорнийского и Мэрилендского университетов обнаружили, что значительная часть спутниковой связи является незащищенной, что ставит под угрозу конфиденциальность передаваемых данных. В течение трех лет исследовательская группа проводила мониторинг сигналов геостационарных спутников над Северной Америкой и прилегающими регионами. Результаты показали, что примерно половина перехваченных передач не использовала шифрование, несмотря на чувствительный характер передаваемой информации.

Собранные данные включали фрагменты телефонных переговоров и текстовых сообщений пользователей оператора T-Mobile, детали сетевого трафика пассажиров нескольких авиарейсов, а также оперативные сообщения от компаний энергетического сектора — и даже военных подразделений. Другими словами, критические системы используют для передачи важной информации незащищенные спутниковые каналы. Проблема связана с распространенной практикой использования спутников в качестве ретрансляторов связи в удаленных регионах, где отсутствует проводная инфраструктура. По словам эксперта по криптографии Мэтта Блейза из Джорджтаунского университета, многие организации ошибочно полагаются на недостаточную известность таких каналов как на меру защиты, хотя для перехвата данных достаточно оборудования уровня обычной спутниковой антенны. В ходе девятичасового наблюдения за трафиком T-Mobile исследователям удалось идентифицировать номера тысяч абонентов и содержание их сообщений. Анализ также выявил незашифрованные передачи мексиканских телекоммуникационных компаний AT&T Mexico и Telmex, а также оперативные данные мексиканских военных и энергетических компаний, включая детали логистики и отчеты о безопасности. После уведомления от исследователей сотовый оператор T-Mobile внедрил шифрование в свои спутниковые каналы. Представители оператора AT&T сообщили, что проблема была вызвана ошибкой в настройке оборудования на ограниченном количестве вышек в Мексике и впоследствии устранена. Географические рамки исследования охватили около 15 % мировых геостационарных спутников, однако разнообразие перехваченной информации указывает на глобальный характер проблемы. Особую тревогу вызывает доступность самих методов перехвата — исследователи использовали стандартное оборудование и планируют опубликовать инструменты с открытым исходным кодом для анализа спутниковых сигналов.

Александр Козырев