Акции TKMS начали торговаться на бирже по 60 евро за штуку

Акции судостроительного предприятия ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), оборонного подразделения немецкой промышленной группы ThyssenKrupp, начали торговаться на Франкфуртской фондовой бирже в понедельник, 20 октября, по 60 евро за штуку. Как уточняет Интерфакс, это соответствует рыночной стоимости всей компании на уровне 3,8 млрд евро.

К 11:05 по московскому времени бумаги TKMS торговались по 86,39 евро. Листинг представляет собой последний шаг в выделении миноритарной доли ThyssenKrupp в TKMS.

Верфь ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, Германия Naval Today

Акционеры ThyssenKrupp получили по одной акции TKMS на каждые 20 акций концерна, ThyssenKrupp сохранила за собой 51% сегмента.

Акционеры одобрили выделение TKMS в августе.

Портфель заказов компании по состоянию на июнь превышал 18 млрд евро.

TKMS производит корабли и подводные лодки, а также поставляет электронику для флота. Это крупнейший в мире производитель неатомных подлодок и фрегатов. Штат компании превышает 9,1 тысячи человек.