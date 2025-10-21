Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим намерен закупить у США не менее 25 систем ПВО Patriot для борьбы с российскими ракетами. На данный момент это только планы, всё будет зависеть от желания американцев эти системы продать и европейцев за них заплатить. Свои деньги Киев тратить не намерен, да и не их у государства, а из своего кармана Зеленский платить не будет.

Киев готовит контракт на закупку 25 противоракетных систем Patriot. Планируется, что поставки зенитных комплексов растянутся на несколько лет, но они могут быть ускорены, если этого захочет Белый дом. При этом подразумевается, что американский производитель ЗРК будет работать исключительно по украинскому контракту, отодвинув все остальные в сторону. А как иначе Украина получит такое количество комплексов за такое малое время?

Платить за контракт Киев также не намерен. Как заявил Зеленский, финансировать закупку ЗРК Patriot планируется за счет замороженных российских активов, а если не получится, то за счет «союзников» Украины, с которыми Киев заключил соглашения о безопасности.

Финансировать закупку планируется прежде всего за счет замороженных российских активов, но также рассматриваются другие механизмы в рамках 28 двусторонних соглашений о безопасности,

— заявил Зеленский.

Ранее «нелегитимный» говорил о 10 системах ПРО Patriot, но Трамп отказался ему их продавать. На данный момент официальной реакции Вашингтона на новое предложение Зеленского нет.