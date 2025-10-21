Войти
Китайский гигантский «БПЛА-невидимка» GJ-X впервые был замечен в воздухе

Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось видео, на котором запечатлен, как утверждается, полет китайского «беспилотника-невидимки», неофициально получившего название GJ-X. Объект был замечен в районе испытательной авиабазы Китая около Маланя в провинции Синьцзян.

Как сообщает портал TWZ, по предварительным оценкам специалистов, размах крыльев нового китайского беспилотного аппарата составляет примерно 42 метра, что делает его одним из самых больших беспилотников в мире. В настоящее время в Китае разрабатывается как минимум еще один беспилотник похожей формы.

На показанном видео, помимо прочего, видны «раздвоенные рули», которые нередко используются в конструкции аппаратов типа «летающее крыло», а также американского бомбардировщика B-2. Также виден небольшой выступ над хвостовым оперением БПЛА, смещенный относительно центра. Вероятно, это верхняя часть утопленного выхлопного патрубка двигателя, что указывает на двухмоторную конструкцию.

Наиболее интересной деталью, которую можно заметить на опубликованном видео, американский портал называет покрытие нижней поверхности китайского беспилотника. Отмечается, что контрастная окраска, по всей видимости, призвана затруднить определение формы БПЛА на высоте. На GJ-X нанесен силуэт, напоминающий очертания фюзеляжа и крыльев традиционной для самолетов формы.

В настоящее время в Китае разрабатывается широкая линейка беспилотных тактических аппаратов нового поколения. При этом информация лишь о малой части новейших китайских разработок утекает в сеть.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
БПЛА
