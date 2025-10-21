Войти
Зеленский считает, что Украина близка к окончанию конфликта

По мнению Владимира Зеленского, это не значит, что военные действия точно закончатся

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский считает, что Украина сегодня близка к окончанию военных действий. Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю", - приводит слова Зеленского украинское издание "Телеграф". При этом он сделал оговорку: "Это не значит, что она точно закончится".

"Президенту США удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить конфликт между Россией и Украиной", - отметил Зеленский. В этом контексте он также упомянул про возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, обозначил желание участвовать в такой встрече, но сразу же стал выдвигать условия - что согласен на трехстороннюю встречу или на непрямые переговоры при посредничестве Трампа.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга". 

Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
