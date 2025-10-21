Войти
Ростех

ОДК представила первую отечественную турбину большой мощности ГТД-110М на Российской энергетической неделе

507
0
0
ГТД-110М
ГТД-110М.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Турбина мощностью свыше 110 МВт серийно производится на рыбинском предприятии корпорации

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представила на Российской энергетической неделе первое полностью отечественное решение в классе большой мощности — макет турбины ГТД-110М. Она уже работает в составе ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае и будет также применяться при модернизации и строительстве ряда других крупных объектов энергоснабжения.

Турбина ГТД-110М мощностью свыше 110 МВт серийно производится на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» и предназначена для привода электрогенераторов в составе высокомощных газотурбинных и парогазовых установок. Это первый в России серийный двигатель такого класса, созданный для обеспечения технологического суверенитета в энергетике.

ГТД-110М создана с использованием передовых технологий и материалов, а также обладает рядом преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами: меньший вес, компактные размеры и высокие показатели топливной эффективности. КПД изделия соответствует лучшим мировым аналогам.

«Турбина большой мощности ГТД-110М — это полностью отечественное решение, которое может обеспечить технологический суверенитет российской энергетики. Первый серийный двигатель в составе энергоблока ТЭС „Ударная“ в Краснодарском крае суммарно отработал уже более 8 000 часов, что подтверждает характеристики турбины в реальных условиях. Ведутся дальнейшие работы по совершенствованию двигателя, увеличению межремонтного ресурса и улучшению его экологических характеристик. Это открывает возможности для развития продуктовой линейки ОДК и расширения применения отечественных решений в энергетике», — отметил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

С сентября 2024 года первая серийная ГТД-110М успешно работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае и участвует в решении задачи по снижению энергодефицита в южных регионах России. Вторая серийная турбина в сентябре 2025 года доставлена на ГРЭС «Новочеркасская» в Ростовской области. Полный цикл сервисного сопровождения, включая поставку, ремонт и техническое обслуживание, обеспечивает компания «ОДК Инжиниринг».

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 15 по 17 октября. Крупнейшее отраслевое мероприятие объединяет представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества для диалога о развитии топливно-энергетического комплекса. Форум организован Фондом Росконгресс и Министерством энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 14:00
  • 10950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 09:41
  • 1
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 09:33
  • 1
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"
  • 20.10 23:46
  • 0
Комментарий на "Су-34 во всей красе: Россия начала крупнейшую в истории военной операции бомбардировку по украинским целям (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.10 22:04
  • 0
Комментарий к "Армия США получит новый «Абрамс» до конца года"
  • 20.10 21:25
  • 3
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 20.10 20:19
  • 0
Комментарий к "Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)"
  • 20.10 18:10
  • 3
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 20.10 16:49
  • 3
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 20.10 16:01
  • 1
Российские сенаторы ознакомились с производством МС-21 в Иркутске
  • 20.10 15:58
  • 1
Слуцкий призвал Европу прекратить разжигать украинский конфликт