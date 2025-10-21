ОДК представила первую отечественную турбину большой мощности ГТД-110М на Российской энергетической неделе

Турбина мощностью свыше 110 МВт серийно производится на рыбинском предприятии корпорации

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представила на Российской энергетической неделе первое полностью отечественное решение в классе большой мощности — макет турбины ГТД-110М. Она уже работает в составе ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае и будет также применяться при модернизации и строительстве ряда других крупных объектов энергоснабжения.

Турбина ГТД-110М мощностью свыше 110 МВт серийно производится на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» и предназначена для привода электрогенераторов в составе высокомощных газотурбинных и парогазовых установок. Это первый в России серийный двигатель такого класса, созданный для обеспечения технологического суверенитета в энергетике.

ГТД-110М создана с использованием передовых технологий и материалов, а также обладает рядом преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами: меньший вес, компактные размеры и высокие показатели топливной эффективности. КПД изделия соответствует лучшим мировым аналогам.

«Турбина большой мощности ГТД-110М — это полностью отечественное решение, которое может обеспечить технологический суверенитет российской энергетики. Первый серийный двигатель в составе энергоблока ТЭС „Ударная“ в Краснодарском крае суммарно отработал уже более 8 000 часов, что подтверждает характеристики турбины в реальных условиях. Ведутся дальнейшие работы по совершенствованию двигателя, увеличению межремонтного ресурса и улучшению его экологических характеристик. Это открывает возможности для развития продуктовой линейки ОДК и расширения применения отечественных решений в энергетике», — отметил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

С сентября 2024 года первая серийная ГТД-110М успешно работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае и участвует в решении задачи по снижению энергодефицита в южных регионах России. Вторая серийная турбина в сентябре 2025 года доставлена на ГРЭС «Новочеркасская» в Ростовской области. Полный цикл сервисного сопровождения, включая поставку, ремонт и техническое обслуживание, обеспечивает компания «ОДК Инжиниринг».

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 15 по 17 октября. Крупнейшее отраслевое мероприятие объединяет представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества для диалога о развитии топливно-энергетического комплекса. Форум организован Фондом Росконгресс и Министерством энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.