ВСУ используют британские спутники OneWeb для управления безэкипажными катерами

ЦАМТО, 20 октября. ВСУ используют для управления безэкипажными катерами (БЭК) в Черном море спутниковую систему британской компании OneWeb, подобный катер захвачен в качестве трофея, сообщили "РИА Новости" в силовых ведомствах.

По словам собеседника агентства, Украина использует эту систему в качестве резервного канала связи в дополнение к системе Starlink.

"Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой – американским Starlink", – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в отличие от Starlink, которая использует тысячи низкоорбитальных спутников, OneWeb развертывает свою сеть на средней околоземной орбите. Это обеспечивает большее покрытие с одного спутника, но требует более сложных и дорогих пользовательских терминалов.

По информации силовых структур, украинский безэкипажный катер с терминалом OneWeb захвачен российскими военными.

Как напоминает агентство, в 2022 году Роскосмос потребовал от Великобритании предоставить гарантии неиспользования спутниковой группировки OneWeb против России. Компания не предоставила таких гарантий, в связи с чем запуски спутников OneWeb на российских ракетах были прекращены.