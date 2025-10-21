Войти
Денис Мантуров посетил инновационный технопарк Ростеха во Фрязино

Денис Мантуров посетил инновационный технопарк Ростеха во Фрязино
Денис Мантуров посетил инновационный технопарк Ростеха во Фрязино.
Источник изображения: Фото: пресс-служба Правительства Российской Федерации

Здесь будет вестись подготовка школьников и студентов для предприятий радиоэлектронной отрасли, в том числе в рамках трека «Код Ростеха»

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров посетил созданный при поддержке Госкорпорации Ростех инновационный технопарк «Исток — РТУ МИРЭА» в подмосковном Фрязино. Образовательное пространство площадью более 3,7 тыс. кв. м оснащено современными лабораториями, а также полигоном для БПЛА, кибердромом и ареной для проведения «Битвы роботов». Здесь будет вестись практикоориентированная подготовка школьников и студентов для предприятий радиоэлектронной отрасли, в том числе в рамках образовательно-профессионального трека «Код Ростеха».

Технопарк создан в структуре Передовой инженерной школы (ПИШ) «СВЧ-электроники» при участии Научно-производственного предприятия «Исток» им. Шокина (входит в холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех) совместно с РТУ МИРЭА. Председателем наблюдательного совета ПИШ назначен заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев. Новое образовательное пространство в рамках рабочего визита посетили первый вице-премьер Денис Мантуров и генеральный директор холдинга «Росэл» Сергей Сахненко.

Образовательный комплекс оснащен современными лабораториями для изучения естественно-научных дисциплин, информационных технологий, радиоэлектроники, основ конструирования, 3D-печати, компьютерного моделирования, узловой сборки, автоматизации. Учащимся будут доступны также курсы по программированию на разных языках, кибербезопасности, проектированию радиоэлектронных изделий, схемотехнике, системам «умного» дома, химии, материаловедению и другим направлениям. Кроме того, в технопарке работают киберспортивный центр, полигоны для соревнований дронов и роботов.

«Технопарк станет кузницей инженеров нового поколения, владеющих передовыми практическими знаниями в области СВЧ-электроники. Сегодня это одна из ключевых компетенций для промышленности и проектирования. Образовательные программы здесь будут строиться на реальных кейсах и задачах предприятий, а значит, школьники и студенты с первых шагов будут вовлечены в работу, напрямую связанную с потребностями производства. Наставниками для них станут опытные специалисты Госкорпорации. Такой подход позволит формировать кадры с отточенными практическими навыками уже со школьной и студенческой скамьи. В результате на предприятия будут приходить специалисты, понимающие потребности отрасли и готовые создавать для страны прорывные решения, обеспечивая ее технологическую независимость», — отметил Денис Мантуров.

Технопарк — часть корпоративной системы подготовки кадров «школа — вуз — ПИШ — предприятие». Здесь школьники и студенты будут проходить практику и участвовать в реализации проектов в интересах предприятий Ростеха. Удачные проекты и разработки будут внедряться в реальное производство еще на этапе обучения. Такой подход способствует развитию мышления, ориентированного на инновационный результат, и раскрытию потенциала каждого учащегося.

Также в лабораториях технопарка будут проходить обучение по специализированным программам студенты образовательного трека Корпорации «Код Ростеха» и студенты Передовой инженерной школы «СВЧ-электроники», созданной при участии Госкорпорации Ростех и РТУ МИРЭА.

«Радиоэлектроника — одна из ключевых отраслей для страны, и ее развитие невозможно без сильной школы. Технопарк станет площадкой, где формируется фундамент инженерного образования, а значит, и основа для будущих технологических прорывов. Здесь у ребят появляется шанс не только получить теоретическую базу, но и освоить практические навыки, необходимые в реальном производстве. Например, в школе они могут своими руками собрать устройства различной сложности от радиоприемника до робота и написать программы для управления ими. Здесь ребята поймут, что наша отрасль — это захватывающее и перспективное дело», — сообщил генеральный директор холдинга «Росэл», член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.

С сентября этого года по программам технопарка «Исток — РТУ МИРЭА» запланировано обучение более 10 000 учеников подмосковных школ, где сформированы инженерные и ИТ-классы. Ребята из других регионов смогут дистанционно принять участие в лекциях, мастер-классах, образовательных интенсивах, проектных школах и других программах по тематике ПИШ «СВЧ-электроники».

«Создание технопарка „Исток — РТУ МИРЭА“ во Фрязино — это стратегический шаг в создании единой образовательной экосистемы „школа — вуз — предприятие“. Здесь, на стыке фундаментальных знаний нашего университета и передовых производственных задач Ростеха и НПП „Исток“, будет формироваться новое поколение инженеров. Для студентов и школьников это уникальная возможность погрузиться в реальные проекты, а для отрасли — гарантия получения мотивированных и практически подготовленных специалистов, способных сразу включаться в работу над прорывными технологиями для обеспечения суверенитета страны», — сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

В профориентационной работе и подготовке будущих специалистов для предприятий Ростеха задействованы порядка 350 школ, 200 инженерных классов, где обучаются более 5,5 тысяч детей, а также 140 вузов по всей стране. Более 20 университетов, включая РТУ МИРЭА, являются опорными — на их базе реализуются программы целевого обучения по образовательным трекам «Крылья Ростеха», «Ростех.Биотехмед», «Код Ростеха», «Ростех.Качество», «Ростех.Арсенал».

Совместно с опорными вузами реализуется пилотный проект производственной аспирантуры. На их базе также действуют передовые инженерные школы, где ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах предприятий Ростеха и осуществляется подготовка инженерной элиты — конструкторов.

