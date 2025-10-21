Ростех запустил в серию новые светочувствительные матрицы для телесистем спецназначения

Отличительной чертой новой 4K-матрицы является сочетание миниатюризации, энергоэффективности и аналогового интерфейса

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех приступает к серийному производству новой модификации российской светочувствительной КМОП-матрицы с разрешением 4K. Изделие предназначено для современных систем машинного зрения, телевизионного наблюдения и промышленной автоматизации. Новые матрицы могут использоваться в условиях экстремальных температур, вибраций и повышенной влажности. Это делает их востребованными в транспортном машиностроении, нефтегазовой отрасли и специальной технике.

Продукт ориентирован на производителей камер машинного зрения, систем безопасности, медицинского оборудования и промышленных датчиков. Характеристики и стоимость матрицы делают ее привлекательной для массового применения, в том числе в системах видеонаблюдения, промышленном сканировании, контроле качества на производстве и других устройствах, где важны высокая детализация и стабильность работы.

Разработкой и производством новой матрицы занимается Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» (ЦНИИ «Электрон») холдинга «Росэл».

«Новые 4K-матрицы позволяют нам не только укреплять позиции на внутреннем рынке, но и формировать конкурентоспособный экспортный потенциал. Мы видим значительный интерес со стороны производителей оптико-электронных систем, которые стремятся перейти на полностью импортонезависимые решения. Наша задача — обеспечить их надежными высокотехнологичными компонентами, созданными с учетом требований реальной эксплуатации. Комплексные испытания опытных образцов уже подтвердили их соответствие высоким техническим и эксплуатационным требованиям», — отметил генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

Особенность новой светочувствительной матрицы — в уникальном сочетании миниатюризации, энергоэффективности и аналогового интерфейса. Добиться этих характеристик удалось за счет использования отечественной КМОП-технологии построения интегральных микросхем с техпроцессом 180 нм. Такие микросхемы могут использоваться в устройствах, где энергопотребление критично, а сама матрица позволяет интегрировать всю систему формирования изображения на одном кристалле кремния. Все это значительно снижает стоимость конечного решения.

Расширение продуктовой линейки осуществляется в рамках реализации федерального проекта по приоритетному развитию микроэлектроники, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации.

ЦНИИ «Электрон» — ведущее предприятие России в области разработки и производства фотоэлектронных приборов, микросхем и камер специального назначения. Институт обладает полным циклом производства — от проектирования кристалла до выпуска готовых модулей и систем.