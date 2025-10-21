СМИ узнали о росте стоимости модернизации "Северной верфи"

Объединенная судостроительная корпорация планирует завершить технико-экономическое обоснование масштабной модернизации "Северной верфи" в Санкт-Петербурге к ноябрю 2025 года. По предварительным данным, объем инвестиций в проект может удвоиться по сравнению с первоначальными оценками и составит около 600 млрд рублей, сообщили два источника Ведомостей.

По словам одного из них, обоснование проекта находится на финальной стадии и уже видно, что объем вложений будет больше, чем заявленные ранее 300 млрд рублей. Собеседник издания не исключил удвоения этого значения. По его словам, это не противоречит предыдущим оценкам, поскольку соглашение о модернизации завода, подписанное на ПМЭФ-2025, предполагает объем инвестиций в формулировке "не менее 300 млрд рублей".

Вывод из эллинга судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" (проект 23120). "Северная верфь" Пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

О потенциальном удвоении инвестиций слышал и собеседник "Ведомостей" в администрации Санкт-Петербурга. По его мнению, это "логично вписывается" в амбициозные планы ОСК по выходу на рынок крупнотоннажного судостроения. Рост затрат связан прежде всего с уточнением объемов работ, а также с включением в смету дополнительных объектов и оборудования, говорит источник.

Таким образом, стоимость реконструкции "Северной верфи" может достичь 600 млрд рублей, что сопоставимо с предварительной оценкой инвестиций в строительство новой верфи ОСК в бухте Промежуточная в Уссурийском заливе на Дальнем Востоке. Мощность этого предприятия должна составить до 12 единиц в год, его запуск намечен на 2032 год. Инвестиции в этот проект оцениваются в 600 млрд рублей.

Модернизация "Северной верфи" предполагает фактически создание нового предприятия, говорил журналистам гендиректор предприятия Василий Волегов в сентябре на выставке "Нева-2025". Он уточнял, что "из текущего контура" верфи останется только одно здание – эллинг, построенный в 1945 году, а все остальное будет снесено.

На текущий момент, по словам топ-менеджера, проект перешел в активную фазу. В частности, был сформирован генеральный план, есть понимание всех "производственных переделов", начато проектирование. Новая площадка будет занимать около 100 га, завершить работы и ввести новые объекты в эксплуатацию планируется поэтапно к 2031 году, добавил он. Комментировать возможный рост вложений топ-менеджер не стал. Оценку сметной стоимости госкорпорация планирует провести до конца II квартала 2026 года, говорил гендиректор ОСК Андрей Пучков.