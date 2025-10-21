В Болгарию прибыла очередная партия истребителей F-16 Блок.70

ЦАМТО, 20 октября. Минобороны Болгарии сообщило о прибытии 18 октября на 3-ю авиабазу ВВС страны (Граф Игнатьево) двух заказанных в США истребителей F-16 Блок.70 первой партии.

В церемонии встречи приняли участие министр обороны Атанас Запрянов и командующий ВВС генерал-майор Николай Русев.

Оба прибывших истребителя являются одноместными F-16C. В настоящее время выполняются процедуры технической приемки самолетов. Как заявлено, поставка самолетов выполняется в соответствии с согласованным графиком.

С учетом прибывших самолетов, в Болгарии в настоящее время находятся 6 истребителей F-16. Как ожидается, до конца года в страну прибудут оставшиеся 2 новых самолета первой партии. Одновременно продолжаются поставки запасных частей и расходных материалов в рамках контракта.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США в мае 2019 года одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл.

После одобрения в августе 2019 года контрактов на поставку самолетов, сопутствующего оборудования и боеприпасов правительством и парламентом, Минобороны Болгарии перечислило Агентству по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) платеж в размере 1,2 млрд. долл.

Предполагалось, что первые самолеты будут поставлены в середине 2023 года, но из-за пандемии COVID-19 график был сорван.

Первый F-16 был официально передан Министерству обороны Болгарии на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина) 31 января 2025 года. Этот самолет 2 апреля прибыл в Болгарию, а 13 апреля был официально принят на вооружение. Второй истребитель был поставлен в июне 2025 года, 3 октября в страну прибыли одноместный F-16C и двухместный F-16D.

Предполагается, что начальная готовность истребителей к применению по назначению будет достигнута в 2026 году.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг на общую сумму до 1,673 млрд. долл.

Правительство и парламент Болгарии одобрили пакет международных соглашений на закупку в США второй партии истребителей F-16 в конце 2022 года. Общая стоимость трех контрактов на поставку восьми дополнительных F-16C/D Блок.70, вооружений и оборудования составила 1,296 млрд. долл. Ожидается, что поставка второй партии будет выполнена, начиная с 2027 года.