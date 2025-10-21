"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Наряду с разработкой различного нового оружия, способного сбивать вражеские БПЛА различных типов, не теряют своей актуальности и средства поражения с большой боевой биографией. Например, известные 23-мм автоматические орудия ЗУ-23-2 продолжают активно использоваться в ходе специальной военной операции.

Существуют модификации, которые могут успешно бороться с переделанными в беспилотники и снаряженные бомбами легкими самолетами украинского производства. В том числе созданными на базе самолета "Аэропракт" A-22 и другими.

Для этого на "Зушки" ставят специальное оборудование, позволяющее обнаруживать такие цели не только днем и ночью. Так, два года назад на "Армии" демонстрировалась ЗУ-23М-1М, имеющая оптико-электронный блок.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Высокую подвижность такой зенитке обеспечивает возможность устанавливать ее на различные образцы техники: на упомянутом военно-техническом форуме ее можно было увидеть в кузове автомобиля ГАЗ-66МБ с бронирований кабиной и дизельным двигателем ЯМЗ-534. С ним максимальная скорость по шоссе составляет 105 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км. Машина может брать подъемы крутизной 31 градус. Глубина преодолеваемого брода - 1,2 м.

Эта зенитная самоходка является хорошим примером глубокой модернизации проверенных многолетней эксплуатацией образцов.

Лев Романов