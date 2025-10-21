Войти
ТАСС

Вэнс: решение о поставках Tomahawk Киеву пока не принято

458
0
0
Вице-президент США Джей Ди Вэнс Anna Moneymaker/ Getty Images
Вице-президент США Джей Ди Вэнс Anna Moneymaker/ Getty Images.
Источник изображения: © Anna Moneymaker/ Getty Images

США надо сначала обеспечить оружием свои ВС, отметил вице-президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп исходит из того, что США должны в первую очередь обеспечить оружием свои войска, решение о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву пока не принято. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

"США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки, - сказал он журналистам своего пресс-пула, отвечая на вопрос о том, какие, по мнению вашингтонской администрации, есть причины не передавать Tomahawk Украине. - И, очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил, для наших войск. Именно этому уделяет первостепенное внимание президент [США]". Говоря о Трампе, Вэнс подчеркнул: "Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk".

Говоря о Трампе, вице-президент США подчеркнул: "Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но на данный момент он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk". "В конечном счете президент примет решение. Но пока он его не принял", - отметил Вэнс.

Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир 19 октября, подчеркнул, что США не могут отдать все свое вооружение Украине. Он отметил, что вопрос о возможности передачи Киеву Tomahawk все еще рассматривают. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 13:55
  • 10949
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 09:41
  • 1
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 09:33
  • 1
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"
  • 20.10 23:46
  • 0
Комментарий на "Су-34 во всей красе: Россия начала крупнейшую в истории военной операции бомбардировку по украинским целям (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.10 22:04
  • 0
Комментарий к "Армия США получит новый «Абрамс» до конца года"
  • 20.10 21:25
  • 3
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 20.10 20:19
  • 0
Комментарий к "Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)"
  • 20.10 18:10
  • 3
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 20.10 16:49
  • 3
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 20.10 16:01
  • 1
Российские сенаторы ознакомились с производством МС-21 в Иркутске
  • 20.10 15:58
  • 1
Слуцкий призвал Европу прекратить разжигать украинский конфликт