Американскую бронемашину AMPV высмеяли

501
0
0
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Новый БТР армии США на базе Bradley снова превратили в «Брэдли»

Американский бронетранспортер (БТР) Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) высмеяли из-за новой модификации. Версия AMPV 30 стала аналогом устаревающей бронемашины Bradley, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на представленную недавно БМП AMPV 30, оснащенную новой башней с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров. Новое вооружение снова превращает AMPV в «Брэдли», базу которой изначально использовали для создания БТР APMV для армии США.

«AMPV 30 — это когда с БМП M2 Bradley сняли башню, чтобы получился бронетранспортер на замену M113, после чего сверху поставили уже другую башню с 30-миллиметровой пушкой, чтобы оно опять превратилось в БМП», — пишет канал.

Базовый AMPV начали разрабатывать в 2013 году в качестве замены гусеничных транспортеров M113, которые используют с 1960-х. Для снижения стоимости и облегчения логистики новую машину создали на базе «Брэдли». Поэтому оснащение AMPV новым вооружением превращает его в клон Bradley без явных преимуществ.

Ранее в октябре компания BAE Systems представила AMPV 30 на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025. Машина получила боевой модуль с автоматической пушкой Mark 44, которая может вести огонь программируемыми боеприпасами, и противотанковым ракетным комплексом.

США
Bradley
M113 БТР
BAE Systems
AMPV
