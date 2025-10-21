Российские снайперы только что получили новую партию "Калашниковых" (The National Interest, США)

TNI: концерн "Калашников" поставит винтовки СВ-98 российской армии для СВО

Снайперские винтовки СВ-98, впервые опробованные в Чечне, получают российские солдаты на Украине, пишет The National Interest. Концерн "Калашников", обеспечивающий до 95% стрелкового оружия ВС РФ, поставил новую партию этих винтовок. Как говорится, есть еще порох в пороховницах.

Питер Сучиу (Peter Suciu)

Российский спецназ впервые применил снайперскую винтовку СВ-98 в ходе конфликта в Чечне, и до сих пор она продолжает использоваться в ходе продолжающейся спецоперации на Украине.

Легендарный производитель стрелкового оружия концерн "Калашников" объявил на этой неделе, что он поставил новую партию снайперских винтовок с продольно-скользящим затвором СВ-98 (аббревиатура расшифровывается как Снайперская винтовка образца 1998 года) войскам, сражающимся на Украине. Точное количество новых винтовок не раскрывалось, но производство стрелкового оружия стало одной из областей, где Россия не только удовлетворила текущий спрос, но и превысила его.

"АО "Концерн „Калашников“ направил крупную партию высокоточных 7,62 мм снайперских винтовок СВ-98 заказчику в рамках действующего государственного контракта на 2025 год. Поставка изделия, широко используемого в зоне проведения специальной военной операции (СВО), выполнена точно в срок", — говорится в заявлении пресс-службы предприятия.

"Калашников" в настоящее время поставляет до 95% всего стрелкового оружия российским вооруженным силам, военизированными формированиям и полиции. Он также экспортирует его в более чем два десятка стран по всему миру.

Истоки компании восходят к царю Александру I, который основал ее в 1807 году как Императорский оружейный завод. После Гражданской войны завод оставался под контролем государства и с тех пор был известен как Ижевский машиностроительный (Ижмаш). Однако в 2013 году компания была переименована в честь легендарного советского оружейника Михаила Калашникова, чьим главным детищем стал автомат АК-47.

Что нужно знать о российской снайперской винтовке СВ-98

Разработка СВ-98 началась в середине 1990-х годов под руководством Владимира Стронского на Ижмаше, ныне в составе концерна "Калашников". Она поступила на вооружение в 1998 году и предназначалась в основном для российских сил специальных операций и снайперов правоохранительных органов. Она способна поражать живую силу противника прицельным огнем на расстоянии до 1 000 метров с начальной скоростью выстрела 820 м/с.

Винтовка с продольно-скользящим затвором изготовлена на основе холоднокованой ствольной коробки и тяжелого свободно-вывешенного хромированного ствола, который может использоваться с шумоглушителем или пламегасителем. Она рассчитана на широко распространенный винтовочный патрон 7,62×54 мм R, но производитель отметил, что наибольшую точность она обеспечивает с патронами 7Н1 и 7Н14, разработанными для СВД Драгунова и использующими экструдированный порох экстра-класса, а не более крупный сферический порох, используемый в более распространенных патронах. Питание винтовки патронами осуществляется из коробчатого магазина на 10 патронов.

Общая длина СВ-98 с глушителем составляет 1 375 мм, длина ствола — 650 мм, а вес без патронов — 7,8 кг. Усилие, требуемое для выстрела, находится в диапазоне от 1,0 до 1,5 кгс. СВ-98 отвечает современным требованиям по эргономике за счет использования ложи из алюминиевого сплава, пистолетной рукоятки из ударопрочного полимера и приклада с регулируемыми щекой, затылком и задней опорой. Для установки прицелов используется планка Пикатинни на ствольной коробке, кроме этого, винтовка оборудована резервными механическими прицельными приспособлениями.

Помимо российских вооруженных сил и военизированных формирований, СВ-98 была принята на вооружение силами Сирийской республиканской гвардии при режиме Башара Асада, а также экспортировалась в Армению.

Спортивные версии на основе СВ-98 выходили под названиями СВ-338, СВ-338M и СВ-338M1, но под патроны .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм или 8,58×70 мм).

За свою тридцатилетнюю журналистскую карьеру Питер Сучиу опубликовал более 3 200 статей в сорока журналах и изданиях. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Также публикуется в Forbes и Clearance Jobs. Живет в Мичигане.