TNI: российские войска вернулись к проведению общевойсковых операций против ВСУ

Российская армия использует на Украине известную, но крайне эффективную тактику, пишет TNI. Для маскировки крупных механизированных наступлений служат погодные условия: дождь и туман. А для вскрытия укреплений ВСУ российские войска заменили пехотные штурмы общевойсковыми операциями.

Ставрос Атламазоглу

Использовать погодные условия для маскировки военных маневров: этот трюк стар как мир, однако по-прежнему крайне эффективен.

Распространение беспилотников еще больше осложнило наземные операции на Украине. Каждую минуту на поле боя украинские и российские пехотинцы и танкисты вглядываются в небо и прислушиваются к зловещему жужжанию — это предвестник того, что беспилотник неприятеля вылетел на охоту.

Меры противодействия беспилотникам различаются по эффективности. И даже когда средства кинетической или радиоэлектронной борьбы срабатывают, этого может оказаться недостаточно. Противники ежедневно запускают беспилотники сотнями, чтобы выслеживать войска неприятеля, поражать военные объекты и инфраструктуру или проводить разведку на поле боя. Таким образом, обеим сторонам все чаще приходится прибегать к старым и проверенным методам маскировки.

Дождь и туман

Одним из средств противодействия украинским беспилотникам и маскировки собственных атак для российских военных стали неблагоприятные погодные условия.

“Судя по всему, российские войска проводят более масштабные механизированные атаки в дождливую и туманную погоду, что затрудняет операции украинских беспилотников”, — говорится в недавнем докладе Института изучения войны.

Этот трюк стар, как мир — использовать погодные условия для сокрытия войсковых маневров, — однако по-прежнему крайне эффективен. Российские военные давно и успешно используют для достижения своих целей обман, или, как они сами говорят, maskirovka.

Украинские военные с большим успехом применяли беспилотники для обнаружения и поражения скоплений российской бронетехники и транспортных средств. Обычно, прежде чем начать механизированную атаку на украинские позиции, российские войска стягивают к позициям имеющиеся в наличии средства: танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, тактические грузовики и артиллерийские орудия.

Однако недавние крупные механизированные атаки России совпали с неблагоприятными погодными условиями: проливными дождями и туманом.

Замахнуться на общевойсковые операции

Помимо тактического использования неблагоприятных погодных условий для маскировки крупных механизированных наступлений, российские войска вновь пытаются проводить общевойсковые операции.

“Возможно, российские войска возвращаются к проведению механизированных наступлений в районах, где российская пехота продвигается вперед с большим трудом”, — говорится в докладе Института изучения войны.

Украинские войска ведут оборонительную кампанию, создавая укрепленные пункты везде, где только возможно. Как на собственном опыте убедились российские войска, пехотные атаки не способствуют захвату сильно укрепленных позиций. Поэтому командование вновь пытается проводить ограниченные общевойсковые наступательные операции, чтобы максимально увеличить шансы на успех, — особенно в Донбассе, где развернулись самые тяжелые бои.

Общевойсковые операции — это попытка объединить различные виды вооружений (пехоту, инженерные войска и саперов, артиллерию, авиацию, бронетехнику и беспилотники) в единый кулак, чтобы пробить оборону противника. При эффективном использовании от общевойсковых операций очень трудно защищаться.

“Эти подразделения могут вернуться к обычным механизированным наступлениям, если украинские оборонительные позиции под Шахово ослабнут или если командование решит, что украинская оборона достаточно истощена после нескольких недель атак российской пехоты”, — считают в Институте изучения войны.

Однако несмотря на уловки, маскировку и новую тактику, российские войска продолжают ежедневно нести тяжелые потери, расплачиваясь ими за весьма скромные успехи (западный пропагандист не смог не добавить в материал свою лживую ложку дегтя. — Прим. ИноСМИ).

Ставрос Атламазоглу — опытный военный журналист, знаток специальных операций и ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Имеет степень бакалавра Университета Джонса Хопкинса и степень магистра Школы передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса. Публиковался в Business Insider, Sandboxx и SOFREP.