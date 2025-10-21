Британские военнослужащие вводят программу в дрон. Фото Минобороны Британии Британские военнослужащие вводят программу в дрон. Фото Минобороны Британии

Британская Daily Mail выходит с материалом, в котором утверждается, будто бы совершена «новая масштабная атака на Великобританию со стороны российских хакеров». Издание, которое справедливо относят к бульварной прессе, пишет, что якобы «российские хакеры взломали компьютерные системы восьми британских военных баз».

Среди взломанных – компьютерная система стратегической авиабазы Лейкенхит, где размещены не только истребители F-35, но и, вероятно, британское ядерное оружие.

Указанное издание утверждает, что в открытом доступе в сети после этого «взлома» оказались базы данных, касающиеся британских военнослужащих: имена, контакты, адреса электронной почты. Утечка, опять же – по данным Daily Mail, коснулась и высокопоставленных сотрудников министерства обороны Соединённого королевства.

DM:

Последствия выглядят катастрофическими, но они могут оказаться и ещё более масштабными, когда будет проведён полный анализ произошедшего.

Ссылаясь на британских экспертов, издание пишет, что печально для Минобороны и генерального штаба вооружённых сил Великобритании не только то, что были похищены данные, но и то, что хакеры «сумели обойти несколько систем защиты компьютерных сетей военных баз, считавшихся наиболее совершенными».

На каком основании сделаны выводы о том, что это были российские хакеры (если взломы вообще имели место), DM, конечно, не пишет.

Сама же публикация в большей степени напоминает типичный вброс, на основании которого само же британское Минобороны потребует увеличения финансирования на улучшение системы безопасности компьютерных сетей. Не в первый и не в последний раз.

P.S. Считает ли DM «взломом» компьютерных систем вход на сайт Минобороны Британии и скачивание оттуда фото, под которым само же британское Минобороны указывает имена запечатлённых на нём военнослужащих и их принадлежность к определённому подразделению?