Российские сенаторы ознакомились с производством МС-21 в Иркутске.

На площадке Иркутского авиазавода состоялось совещание с участием представителей Объединенной авиастроительной корпорации, Минпромторга РФ, Росавиации и руководства области

Выездное межведомственное совещание под председательством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина состоялось на Иркутском авиационном заводе Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. Сенаторы ознакомились с производственным циклом самолета МС-21, осмотрели линию агрегатной и окончательной сборки, а также провели совещание с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадия Абраменкова, руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова и генерального директора ОАК Вадима Бадехи.

«По поручению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко наша делегация посетила Иркутский авиационный завод. Задача — найти золотую середину, баланс между интересами и реальными производственными и технологическими возможностями авиазаводов и их поставщиков, необходимостью обеспечения финансовой эффективности авиакомпаний и, конечно же, удовлетворения спроса наших граждан на доступные и безопасные авиаперевозки. Очень важно, что межведомственное совещание проводится на крупнейшем авиапредприятии страны, где будет выпускаться наш современный авиалайнер — МС-21. Иркутскому авиационному заводу и другим нашим производителям приходится решать беспрецедентную для современного мирового авиастроения задачу. Россия самостоятельно разрабатывает и производит до 100% материалов, элементов, технологий, агрегатов, систем. И мы видим, что, несмотря на все сложности, мы поступательно движемся вперед», — сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

На рабочем совещании руководители обсудили ход проекта по испытаниям и сертификации отечественного лайнера, обеспечение загрузки завода и кооперацию по программе МС-21.

«Сертификация МС-21 в активной фазе. Мы плотно работаем с авиационной промышленностью, с ОАК. Выполняются сертификационные полеты. Активно идут стендовые испытания, предоставляется необходимая доказательная документация. Это станет основой для одобрения самолета к гражданской эксплуатации. Активно идет работа по замещению систем. В целом самолет насчитывает более 200 систем и подсистем. На сегодняшний день в завершающей стадии одобрения пять крайних компонентов подсистем. Я уверен, что в те сроки, которые на сегодняшний день определены — это конец следующего года — авиационной промышленности, ОАК, совместно с Росавиацией, удастся финализировать все необходимые мероприятия для завершения сертификационных задач», — сказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Для реализации программы МС-21 создано новое высокотехнологичное производство, освоены передовые технологии, построены автоматизированные линии, что позволило повысить скорость и качество выполнения работ. Специально под гражданскую тематику построен цех окончательной сборки, логистический центр и ангар для наземной отработки и кастомизации лайнеров. Также идет процесс обновления станочного парка. К примеру, ведется работа по вводу в строй станков для обработки титана. Новое оборудование позволит в разы сократить время обработки деталей, повысив производительность труда.

«Россия — единственная страна в мире, где гражданские самолеты производятся полностью внутри одной страны. Помимо Иркутского авиационного завода в кооперации по программе МС-21-310 участвуют сотни предприятий авиационной промышленности по всей России, большая часть которых входит в Госкорпорацию Ростех. Параллельно с опытно-конструкторскими работами реализуется масштабная программа подготовки производства. Это тысячи новых станков, сотни тысяч квадратных метров новых площадей. Сегодня уже полным ходом идет серийное производство новых машин с тем, чтобы оперативно после получения сертификата типа мы могли нашим авиакомпаниям, нашим пассажирам поставить самолеты на линию. Для выполнения того запроса, который существует на рынке, наши мощности полностью готовы», — отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, член Бюро СоюзМаш Вадим Бадеха.

На предприятии трудятся порядка 12 000 сотрудников. Ежегодная выработка на одного работающего ИАЗ превосходит средние показатели по отрасли.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сегодня, понимая высокую значимость поставленных задач по реализации инвестиционного проекта, правительство региона совместно с Иркутским авиационным заводом и администрацией города работает над формированием инфраструктуры и созданием комфортных условий для сотрудников предприятия.

«Иркутский авиационный завод — современное высокотехнологичное производство. На основании решения Президента Российской Федерации и в рамках поручения Председателя Правительства России мы ведем совместную работу с авиазаводом по наращиванию мощностей промышленной площадки. Большое значение для развития играют профессиональные кадры, Правительство региона работает над этой задачей. Понимаем, как важно создание комфортных условий для сотрудников авиазавода: здесь строится жилье, идет ремонт социально значимых объектов, прорабатываются вопросы транспортной доступности. Мы понимаем, что это новая точка для развития Иркутска», — подчеркнул Игорь Кобзев.

В частности, в микрорайоне проведен ремонт дорог на улицах Мира, Крымской, Макаренко, Шишкина, для работников авиапредприятия создано около 400 дополнительных машиномест. Завершен ремонт детского сада № 10 и хоккейного корта на улице Украинской. Запущены новые низкопольные автобусы большого класса вместимости по муниципальным маршрутам во Второй Иркутск.