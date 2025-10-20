Войти
Трамп: либо Зеленский примет условия Путина, либо Украина может быть уничтожена

Источник изображения: topwar.ru

Издание Financial Times со ссылкой на «информированные источники, знакомые с ходом переговоров между Трампом и Зеленским», пишет о конкретике, которой эти двое касались во время своих пятничных переговоров в Белом доме.

Если верить FT, то Трамп «говорил с Зеленским очень жёстко, призывая того принять условия России для заключения мирного соглашения».

Западное издание:

Трамп на пятничной встрече призвал Зеленского принять условия Путина, заявляя, что в противном случае Украина столкнётся с уничтожением со стороны России.

Отмечается, что те карты, которые Зеленский привёз в Белый дом для демонстрации того, куда могут полететь крылатые ракеты «Томагавк» в случае их поставок на Украину, президент США воспринял холодно. Трамп дал понять, что он и сам знает, куда могут полететь эти ракеты.

Стоит отметить, что вопрос с целями для «Томагавков» и реакцией Дональда Трампа понятен, потому что он не принимает игру. А игра состоит в том, что это якобы ВСУ будут бить американскими ракетами по России. Трамп же прямо даёт понять, что ВСУ здесь, что называется, «никаким боком», так как управление, целеуказание и итоговые удары не могут осуществляться и наноситься без прямого участия американских военных.

Зеленскому дали понять, что удары по России «Томагавками» приведут к необратимым последствиям для самой Украины.

Напомним, что на данный момент требования России остаются прежними: вывод ВСУ за пределы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, восстановление на Украине статуса русского языка, демилитаризация и проведение легитимных выборов. Ни на один из этих пунктов киевский режим не соглашается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
