Telegraph: в Польше популярны курсы выживания и самообороны для войны с Россией

В Польше как грибы растут курсы выживания и самообороны, пишет The Telegraph. Поляки вооружаются луками и ножами, собирают сухпайки и записываются на стрельбища. Выглядят вояки смехотворно, но, возможно, им вскоре придется выполнять кровавую работу для НАТО, мрачно пророчествует автор.

Джеймс Ротвелл (James Rothwell), Павел Квечень (Pawel Kwiecien)

Детей обучают тактике партизанской войны, а "выживальщики" активизируются в связи с растущей угрозой со стороны России

Петр Чурылло, известный как "дедушка польских выживальщиков", хранит в своем гараже достаточно военного снаряжения, чтобы уничтожить целый взвод российских солдат.

Петр показал журналистам The Telegraph в своем гараже бронежилет, два боевых ножа, тактические бронежилеты, полдюжины охотничьих луков, немецкий пистолет Sig Sauer и снайперскую винтовку калибра .300.

Дом Петра Чурылло находится в сельской общине на севере Польши среди ферм и пшеничных полей, меньше чем в 80 километрах от российской границы. Здесь тихо и спокойно. Только вдалеке слышен гул комбайна. Кажется маловероятным, что в таком месте развернутся боевые действия между НАТО и Россией, которые, как опасаются западные лидеры, могут начаться уже через несколько месяцев.

Но Петр Чурылло, который хорошо помнит начало российско-украинского конфликта в 2022 году, не хочет рисковать. "Есть польская поговорка: если на кого и можно рассчитывать, то только на себя", — говорит он, устраиваясь в кресле возле своего гаража и закуривая сигарету. Пистолет Sig Sauer лежит у него на коленях.

В сентябре Польша столкнулась с агрессией со стороны России, например с атаками беспилотников (и доказательств происхождения БПЛА не предоставила. — Прим. ИноСМИ). Гражданское население Польши массово записывается на курсы выживания, в военные школы и на стрельбища, чтобы подготовиться к войне. Беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши в нескольких местах.

Журналисты The Telegraph понаблюдали за детьми, изучающими тактику партизанской войны, и молодыми женщинами, берущими уроки стрельбы. Изменения происходят настолько быстро, что кажется, будто Польша превращается в современную славянскую Спарту.

"Польский народ имеет опыт войны, это заложено в наших генах", – говорит Петр Чурылло. Создав Польскую сеть выживальщиков, насчитывающую десятки тысяч членов, он заслужил прозвище "дедушка выживальщиков".

Что касается защиты своей деревни, по словам Чурылло, "если возникнет необходимость, у нас есть своя тактика. Мы готовы к партизанской войне. Мы сможем уйти в лес и воевать там".

После того как в сентябре истребители НАТО сбили российские беспилотники над Польшей (происхождение БПЛА не доказано. — Прим. ИноСМИ), угроза начала войны между Россией и Западом кажется более вероятной, чем когда-либо.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что в связи с воздушными атаками, которые стали первым случаем вовлечения сил НАТО в конфликт с Россией, "страна находится ближе к военному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой войны".

Правительство Туска пообещало изменить конституцию, чтобы без разрешения НАТО или Европейского союза позволить войскам сбивать беспилотники, угрожающие Польше над воздушным пространством Украины.

Вторжения беспилотников вызвали горячие споры о том, как защитить европейское небо от России. Польша также стремится как можно скорее укрепить свою наземную оборону.

Расположенная на восточном фланге НАТО Польша граничит с российским эксклавом Калининградской областью и ключевым союзником Москвы Белоруссией, которую российские войска использовали в качестве плацдарма в 2022 году в начале конфликта с Украиной.

Премьер-министр Белоруссии Александр Лукашенко (редакция даже премьер-министра от президента не отличает, а берется о чем-то судить. — Прим. ИноСМИ) пытается нарушить безопасность польской границы, ввозя тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые затем пересекают границу с Польшей.

В ответ Варшава возвела укрепленный стальной забор длиной 200 километров вдоль границы с Белоруссией и приступила к строительству оборонительных позиций вдоль северной границы с Калининградской областью протяженностью 210 километров.

Несмотря на это, в случае российской агрессии Польша остается одной из наиболее уязвимых стран Европы. Если Россия атакует территорию НАТО, Польша может стать линией фронта в глобальном конфликте.

С учетом этого польское правительство объявило о планах провести военную подготовку всех взрослых мужчин и в этом году намерено потратить 4,5% своего годового ВВП на оборону, что почти вдвое превышает целевой показатель Великобритании в 2,5%.

Именно поэтому так много поляков обращаются в Польскую сеть выживальщиков, а также в тиры, военные школы и волонтерские группы специального назначения.

"После этих инцидентов [с угрозой безопасности] местное население подавлено и напугано из-за неизвестности и ощущения собственной беспомощности", — говорит Петр Чурылло, чей фонд предлагает бесплатные курсы по выживанию в кризисных ситуациях для гражданских лиц, в первую очередь для молодежи.

Чтобы показать команде The Telegraph, как проходят курсы выживания, Петр Чурылло отвел нас далеко в лес, чтобы научить разводить огонь с помощью коры деревьев и пользоваться набором для выживания, известным как "рюкзак для эвакуации".

"Интерес к подобным курсам по выживанию растет, но это не паника, а скорее осознание того, что нужно иметь в доме и какие навыки необходимы, — объясняет Петр Чурылло, прежде чем раздать нам сухие пайки. — Есть набор определенных действий, которым могут научиться поляки и остальные жители Европы, обеспокоенные конфликтом, чтобы почувствовать себя более уверенными перед лицом будущей опасности".

В дополнение к "рюкзаку для эвакуации" с запасом продовольствия и средствами для выживания Чурылло рекомендует запастись сухим пайком на две недели и научиться кипятить воду в условиях дикой природы. По его словам, этот навык будет иметь особое значение, если в результате ударов пропадет электричество, как это часто бывает на Украине.

В худшем случае, если не будет уверенности, что войска Польши и силы НАТО вовремя прибудут для защиты деревни, те из жителей, кто готов к этому, должны разработать собственный план партизанской войны.

"Моя команда включает 15 семей. Мы все вооружены, располагаем тактическим оружием. Мы все охотники. Также у нас есть лучники на случай, если не останется охотничьих патронов", — говорит Петр Чурылло. Как и многие поляки, в детстве он слышал рассказы своих дедушек и бабушек о том, как они выживали во время Второй мировой войны.

Мишень с лицом Путина

Неудивительно, что Чурылло держит детали обороны своей деревни в строгом секрете. Но, что интересно, он упоминает о таинственном славянском символе, вырезанном где-то глубоко в лесу для обозначения места встречи их команды.

Хотя всё больше гражданских лиц проявляют интерес к Польской сети выживальщиков, это далеко не единственная организация, помогающая людям подготовиться к возможной войне между Россией и НАТО.

На стрельбище C4 Guns в городе Лодзь в центральной Польше команда The Telegraph пронаблюдала за группой молодых женщин, в основном военных, которые тренируют навыки стрельбы из пистолета в подвальном помещении. Некоторые из них затем проходят курс санинструкторов.

У входа на стрельбище прикреплена мишень с лицом Владимира Путина. Рядом табличка, на которой написано: "Я верю в Бога и оружие. Если нарушишь нашу границу, встретишься с обоими".

"Думаю, мы все знаем, что такое может произойти, но мы не волнуемся. Мы сосредоточены", — говорит 21-летняя стажер-медик Ева, отвечая на вопрос об опасности начала войны с Россией.

"Я много об этом думаю, но больше сосредоточена на своих занятиях", — добавляет 23-летняя Наталья, тоже стажер-медик, пытаясь присоединить контейнер для переливания крови к учебному манекену.

51-летний Лешек Михалак, который работает инструктором по стрельбе из огнестрельного оружия на полигоне C4 Guns, говорит, что стрельба всегда была популярна в Польше среди мужчин и женщин в качестве хобби. Они даже рекламировали свой тир как место для проведения девичников.

Однако после начала российско-украинского конфликта и особенно после вторжения беспилотников в сентябре у людей появились более серьезные цели. "Наша страна меняется, — говорит Михалак. — Люди не знают, что будет дальше, и хотят научиться обращаться с оружием на тот случай, если им придется его использовать".

В военное училище в промышленном городе Плоцк на реке Висле, примерно в 100 километрах к северу от стрельбища, поступает всё больше желающих. Преподают там отставные полицейские и военные.

"В связи с угрозами безопасности интерес к нашему училищу растет, и с каждым годом всё больше людей хотят сюда поступить", — рассказал 50-летний заместитель директора Мариуш Гиерула, который обучает курсантов строевой подготовке и стрельбе, а также парашютному спорту, благодаря сотрудничеству училища с польским отделением британского парашютного полка.

Еще одним новым предметом в учебной программе является участие в боевых действиях с помощью беспилотных летательных аппаратов, в рамках которого курсанты учатся управлять дронами и выполнять их техническое обслуживание.

17-летний Конрад Бакаларц, который с гордостью носит на своей форме значок, полученный за первый прыжок с парашютом, показал нам один из беспилотников. "Конечно, мы с друзьями обсуждаем ситуацию на восточной границе и военные действия России, — говорит Конрад. — Но здесь об этом говорить не так страшно. Мы можем изучить тактику и применение оружия, и это дает нам чувство безопасности, ведь мы понимаем, как всё происходит".

Эксперты по безопасности также отмечают, что, поскольку Польша является членом НАТО, ее нельзя оставлять наедине с врагом. Согласно 5 статье Устава НАТО, нападение на Польшу считается нападением на весь западный альянс.

Однако вопрос о том, действительно ли остальные страны-члены НАТО готовы вступить в полномасштабную войну, чтобы защитить Польшу от России, обладающей ядерным оружием, по-прежнему вызывает некоторую тревогу в Варшаве.

В конце недели команда The Telegraph вернулась в Лодзь, чтобы посетить спортзал в советском стиле и встретиться с одной из самых известных организаций в Польше, предлагающей курсы самообороны.

Основанная в 1910 году, Związek Strzelecki (Ассоциация стрелков) — это группа самообороны специального назначения, которой руководят добровольцы. Они вооружены штурмовыми винтовками и носят маски защитного цвета и тактические бронежилеты.

Лодзинское отделение группы, насчитывающее тысячу участников по всей стране, предлагает курсы самообороны и оказания первой помощи подросткам и молодым людям, обеспокоенным вопросами безопасности.

"Это не игра Call of Duty"

Эти молодые люди в военной форме немного напоминают кадетский корпус британской армии, хотя они не подчиняются польским вооруженным силам.

Один за другим курсанты берут в руки лазерные пистолеты и, балансируя на шаткой платформе, стреляют по инфракрасной мишени. Их инструктор, 33-летний геолог Михал Собон, в свободное время добровольно занимается обучением подростков. Одетый в форму солдата спецназа и в маску защитного цвета, он внимательно следит за тем, как ребята держат оружие.

"Старайся держаться как можно спокойнее, ведь это не игра Call of Duty", — советует он кому-то из подростков.

Одна из девушек, 17-летняя Александра, говорит, что вступила в группу Związek Strzelecki, потому что ее "заинтересовало" практическое обучение обращению с огнестрельным оружием, хотя подростки не используют боевые патроны. Анастасия, которой тоже 17 лет, начала посещать курсы обучения стрельбе, но говорит, что ей это не очень нравится. "Я не хочу браться за оружие, но я хочу знать, как им пользоваться", — объясняет она.

За несколько минут спортзал превращается в лабиринт для выполнения тактического боевого задания. Гаснет свет, Михал Собон и его коллеги-инструкторы врываются в зал с незаряженными штурмовыми винтовками, проходя по каждому участку лабиринта, как американский полицейский спецназ. Александра, Анастасия и другие подростки наблюдают за выполнением задания с безопасного балкона, а стереосистема воспроизводит громкие взрывы и другие боевые звуковые эффекты.

Если бы всё это происходило в Британии, то выглядело бы довольно странно и напоминало ситком 1960-х годов "Папашина армия". Однако здесь, в Польше, где люди боятся угрозы со стороны России, эти учения выглядят крайне серьезно и даже зловеще, ведь, возможно, в скором времени эти милые улыбчивые дети будут выполнять кровавую работу для НАТО.