«Мощь без ядерной начинки»: Сеул развернёт «проникающую» ракету Hyunmoo 5

Hyunmoo-5 Hyunmoo-5

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк представил в интервью изданию Yonhap план по нанесению ответного удара в случае воображаемой крупномасштабной атаки со стороны КНДР, призванный, по его словам, выставить боевой потенциал, «равноценный ядерным угрозам Севера». Центральное место в нём отводится новой баллистической ракете Hyunmoo-5.

Поскольку Южная Корея не может владеть ЯО, мы должны располагать значительным количеством ракет-монстров Hyunmoo-5, чтобы достичь баланса страха.

Как он пояснил, массовое производство уже началось, и сейчас подготавливается значительное увеличение объёмов выпуска, указав, что развёртывание новой ракеты в войсках начнётся в конце года.

С точки зрения военной инженерии Hyunmoo-5, обладая огромной разрушительной мощью без ядерной начинки, – это прорыв

- полагают западные обозреватели.

Hyunmoo-5 имеет размеры примерно с МБР, но предназначена для выполнения конвенциональных задач, и описывается Минобороны как «баллистическая ракета малой дальности проникающего типа». По мнению западных обозревателей, новое оружие знаменует собой кардинальный сдвиг в ударном потенциале страны, позволяя наносить быстрые и эффективные удары по укреплённым и заглублённым целям, например, по подземным бункерам, в которых КНДР размещает значительную часть КП и стратегических вооружений.

Hyunmoo-5, впервые представленная на параде в 2024 году, оценочно имеет стартовую массу около 36 т при весе БЧ от 8 до 9 т. Это одна из самых тяжёлых конвенциональных боеголовок, когда-либо устанавливавшихся на баллистических ракетах. Сообщается, что БЧ способна проникать на глубину более 100 м. Предполагаемая дальность полёта может достигать 3000 км, скорость – до 10 Махов. Считается, что двигательная установка работает на твёрдом топливе и состоит из двух ступеней.

МБР Hwasong-20 КНДР МБР Hwasong-20 КНДР

Заявление министра прозвучало на фоне того, что Северная Корея наращивает темпы разработки оружия, вероятно, заручившись технологической поддержкой России на фоне их растущего ВТС

- говорится в издании.

Как указывается, на прошлой неделе Пхеньян впервые представил новую МБР Hwasong-20 во время масштабного военного парада, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники из Пекина и Москвы, «демонстрируя единство в противостоянии США». В октябре прошлого года состоялись последние испытания МБР с участием Hwasong-19.

По словам министра, ракеты КНДР, вероятно, способны достичь материковой части США, но у Пхеньяна нет ключевых технологий, таких как возвращение в атмосферу [при котором объект испытывает колоссальное тепловое воздействие] или использование разделяющихся боеголовок.

Как он отметил, одной из ключевых задач Сеула является получение полного контроля над собственными вооружёнными силами. С 1994 года Южная Корея осуществляет оперативное управление войсками самостоятельно, но только в мирное время. По его мнению, новое правительство решит эту проблему в течение 5 лет. Однако предварительные условия соглашения с США требуют, чтобы Сеул укрепил потенциал в области ударных вооружений и ПВО.

На фоне призывов США к союзникам увеличить расходы на оборону министр заявил, что Южная Корея намерена довести этот показатель до 3,5% от ВВП страны «как можно скорее», намекнув, что это может быть сделано до 2035 года.