Войти
Военное обозрение

«Мощь без ядерной начинки»: Сеул развернёт «проникающую» ракету Hyunmoo 5

554
0
0
Hyunmoo-5

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк представил в интервью изданию Yonhap план по нанесению ответного удара в случае воображаемой крупномасштабной атаки со стороны КНДР, призванный, по его словам, выставить боевой потенциал, «равноценный ядерным угрозам Севера». Центральное место в нём отводится новой баллистической ракете Hyunmoo-5.

Поскольку Южная Корея не может владеть ЯО, мы должны располагать значительным количеством ракет-монстров Hyunmoo-5, чтобы достичь баланса страха.

Как он пояснил, массовое производство уже началось, и сейчас подготавливается значительное увеличение объёмов выпуска, указав, что развёртывание новой ракеты в войсках начнётся в конце года.

С точки зрения военной инженерии Hyunmoo-5, обладая огромной разрушительной мощью без ядерной начинки, – это прорыв

- полагают западные обозреватели.

Hyunmoo-5 имеет размеры примерно с МБР, но предназначена для выполнения конвенциональных задач, и описывается Минобороны как «баллистическая ракета малой дальности проникающего типа». По мнению западных обозревателей, новое оружие знаменует собой кардинальный сдвиг в ударном потенциале страны, позволяя наносить быстрые и эффективные удары по укреплённым и заглублённым целям, например, по подземным бункерам, в которых КНДР размещает значительную часть КП и стратегических вооружений.

Hyunmoo-5, впервые представленная на параде в 2024 году, оценочно имеет стартовую массу около 36 т при весе БЧ от 8 до 9 т. Это одна из самых тяжёлых конвенциональных боеголовок, когда-либо устанавливавшихся на баллистических ракетах. Сообщается, что БЧ способна проникать на глубину более 100 м. Предполагаемая дальность полёта может достигать 3000 км, скорость – до 10 Махов. Считается, что двигательная установка работает на твёрдом топливе и состоит из двух ступеней.

МБР Hwasong-20 КНДР
Заявление министра прозвучало на фоне того, что Северная Корея наращивает темпы разработки оружия, вероятно, заручившись технологической поддержкой России на фоне их растущего ВТС

- говорится в издании.

Как указывается, на прошлой неделе Пхеньян впервые представил новую МБР Hwasong-20 во время масштабного военного парада, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники из Пекина и Москвы, «демонстрируя единство в противостоянии США». В октябре прошлого года состоялись последние испытания МБР с участием Hwasong-19.

По словам министра, ракеты КНДР, вероятно, способны достичь материковой части США, но у Пхеньяна нет ключевых технологий, таких как возвращение в атмосферу [при котором объект испытывает колоссальное тепловое воздействие] или использование разделяющихся боеголовок.

Как он отметил, одной из ключевых задач Сеула является получение полного контроля над собственными вооружёнными силами. С 1994 года Южная Корея осуществляет оперативное управление войсками самостоятельно, но только в мирное время. По его мнению, новое правительство решит эту проблему в течение 5 лет. Однако предварительные условия соглашения с США требуют, чтобы Сеул укрепил потенциал в области ударных вооружений и ПВО.

На фоне призывов США к союзникам увеличить расходы на оборону министр заявил, что Южная Корея намерена довести этот показатель до 3,5% от ВВП страны «как можно скорее», намекнув, что это может быть сделано до 2035 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Hyunmoo
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.