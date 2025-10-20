Источник изображения: topwar.ru

Киевская хунта не пойдет на вывод войск с территории ДНР, Зеленский не намерен делать России «подарки», отдавая территории. По его словам, это позиция Украины, и он надеется, что западные «союзники» ее поддержат.

Зеленский снова обвинил Россию в нежелании завершать конфликт, ударах по украинской территории и отказе от перемирия, предложенного Киевом и его европейскими хозяевами. По словам западной марионетки, весь мир должен собраться и «остановить Путина», потому что он «понимает только силу». А для этого Западу нужно скинуться и профинансировать Киев, выделив средства на различное оружие, в том числе ракеты. В общем, все свелось к заявлению: «дайте денег».

Также «нелегитимный» фактически ответил отказом на условие России вывести украинские войска с территории ДНР, а также признать освобожденные территории российскими. По его словам, никаких подарков Россия от Украины не получит, и это именно та позиция, которую должны поддержать на Западе. Видимо, новые инструкции получил после прилета из Вашингтона.

Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно на такой позиции.

— заявил он в обращении.

Напомним, что вывод ВСУ с территории ДНР является основным условием начала мирных переговоров. Кроме того, в ходе визита в Вашингтон Зеленского вывести войска с Донбасса призвал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, заявивший, что этот регион является русскоязычным.