"Чандраян-2" зафиксировал степень воздействия вспышек Солнца на Луну

Первое наблюдение в режиме реального времени подтвердило теорию о воздействии солнечных вспышек на лунную атмосферу, что будет иметь важное значение для будущих полетов космонавтов на Луну

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Индийский орбитальный аппарат "Чандраян-2" впервые в реальном времени зафиксировал степень воздействия солнечных корональных выбросов на разреженную атмосферу Луны. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (Indian Space Research Organization, ISRO).

С помощью установленного на борту аппарата прибора CHACE-2 был зафиксирован на порядок больший по сравнению с обычным уровень давления и плотности экзосферы Луны под воздействием мощной коронарной вспышки на Солнце. Это первое наблюдение в режиме реального времени подтвердило теорию о воздействии солнечных вспышек на лунную атмосферу, что будет иметь важное значение для будущих полетов космонавтов на Луну и создания среды обитания на естественном спутнике Земли, отметило ISRO.

Корональный выброс массы - это мощный выброс плазмы и магнитного поля из короны Солнца. Магнитное поле Земли служит защитой от этих воздействий. Луна является крайне уязвимой от солнечной активности из-за отсутствия атмосферы и магнитного поля.

"Чандраян-2" - вторая автоматическая межпланетная станция ISRO для исследования Луны. Она была запущена в 2019 году. Ее посадочный модуль с луноходом в процессе спуска на поверхность Луны потерял связь с центром управления примерно на высоте 400 метров. Оставшийся на орбите аппарат продолжает научные наблюдения за Луной, включая изучение состава ее поверхности и картографирование потенциальных залежей водяного льда. Спустя четыре года после запуска "Чандраян-2" Индия повторила лунную миссию. В августе прошлого года спускаемый аппарат станции "Чандраян-3" успешно прилунился вблизи южного полюса Луны.