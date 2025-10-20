Владимир Зеленский прилетел в пятницу в Вашингтон за «Томагавками» и поддержкой, а улетел с пустыми руками. Неожиданный звонок Владимира Путина Дональду Трампу перевернул повестку запланированных Киевом переговоров, сделав их просто бессмысленными.

В пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский приехал на переговоры к президенту США Дональду Трампу. И это были те переговоры, повестка которых развернулась на 180 градусов за считанные часы до их начала.

Зеленский летел в Вашингтон для того, чтобы заработать на, казалось бы, обострившихся российско-американских отношениях и получить ракеты "Томагавк" для дальнобойных ударов по России. Но к моменту его прилета ситуация уже была иной: после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом американский лидер готовился к будущей встрече с российским президентом в Будапеште. Встрече, где не будет ни Зеленского, ни его интересов.

"Зеленский, должно быть, рвет на себе волосы. Сегодняшняя встреча с Трампом теперь полностью отошла на второй план – ее затмила встреча в Будапеште", – считает бывший британский военный атташе в Москве и в Киеве Джон Форман.

Самое важное – Зеленский не получил ракет. "Главным итогом переговоров стало то, что Трамп не собирается брать на себя обязательств по поставкам дальнобойных вооружений Украине", – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Президент Владимир Зеленский ушел с пустыми руками", – пишет BBC.

СМИ на Западе хотят верить в то, что это решение временное. Формально вопрос "Томагавков" действительно не закрыт, а лишь отложен в долгий ящик. "Нам также нужны "Томагавки". Мы не хотим раздавать то, что нам необходимо для защиты нашей страны", – заявил Трамп.

Однако одно дело – "не хотим", и совсем другое – "не будем". Именно так понимает ситуацию Зеленский. "Хорошо, что президент Трамп не сказал “нет”, но на сегодня он не сказал “да”", – говорит он. Формально Зеленский прав, однако, совершенно очевидно, что до переговоров с Путиным в Будапеште никаких американских поставок Киеву не состоится: Москва может расценить это как шаг в сторону эскалации и отказаться от проведения саммита.

Впрочем, и после саммита позиция Америки вряд ли будет пересмотрена. Эскалация приведет не к продавливанию России, а к втягиванию Трампа в чужую войну – что нужно Европе, но не нужно самому американскому президенту. "Трамп жестко сопротивляется тому, чтобы война Байдена превратилась в войну в войну Трампа", – поясняет Дмитрий Суслов.

При этом на Западе провальный вояж Зеленского в Вашингтон все же пытаются выставить как успех Киева. "С “Томагавками” или без них, зарождающаяся дружба Трампа с Зеленским – плохая новость для Владимира Путина", – считает британская The Independent. По ее мнению, сейчас глава киевского режима завоевывает уважение Трампа и заставляет его воспринимать себя как надежного друга.

Однако британцы пытаются выдать желаемое за действительное.

"Зеленский не выполнил ни одной из целей, которую он ставил перед собой в преддверии этой встречи.

Не получил обещаний ни по поставкам "Томагавков", ни по наращиванию продажи американского вооружения европейцам, ни по поводу усиления экономического давления на Россию посредством санкций и/или дополнительных пошлин в отношении российских партнеров", – говорит Дмитрий Суслов. По его мнению, визит во всех отношениях можно считать провальным.

Ни о каком "росте уважения" речи тоже не идет, что было продемонстрировано главе киевского режима через различные протокольные намеки. Это минимальный уровень встречи в аэропорту, отсутствие совместной пресс-конференции по итогам переговоров, проведение встречи вне Овального кабинета и галстук в цветах российского флага у министра обороны США Пита Хегсета. А вишенкой на тортике стал саркастический вопрос Трампа Зеленскому о том, что он думает о строительстве тоннеля между Чукоткой и Аляской. "Все это глумление проведено для того, чтобы четко и ясно донести до Зеленского одну мысль: Трамп не собирается ради интересов Европы и Украины сжигать мосты с Россией", – считает Суслов.

Кое-кто на Западе, разумеется, расценил произошедшее как проявление наивности Трампа. "Это был очередной пример того, как господин Трамп изменил свою позицию после личного общения с господином Путиным. Он и раньше признавал, что чувствовал себя обманутым российским президентом, но его разочарование в Путине зачастую быстро улетучивается", – пишет New York Times. Другие увидели в этом трусость. "После девяти месяцев необычайной дипломатической акробатики и пустословия Трамп по-прежнему предпочитает дать президенту России Владимиру Путину еще один шанс убедить его, а не прибегать к прямой военной эскалации", – полагает CNN.

Третьи говорят о слабости, а четвертые – о прагматизме и четких государственных приоритетах."Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу приехал в Белый дом за оружием, необходимым для продолжения войны своей страны с Россией. Но он встретился с американским президентом, который, судя по всему, больше нацелен на заключение мирного соглашения, чем на модернизацию украинского арсенала", – анализирует Reuters.

И это неудивительно.

Для Трампа Зеленский – чужой во всех смыслах человек.

"Зеленский является порождением американских ультралибералов", – говорит спикер российского МИД Мария Захарова. По ее словам, он – креатура политических противников Трампа, проводник их идей и интересов.

Сам Зеленский подтвердил это спустя всего несколько часов после встречи в Белом доме. Сначала он вел себя сдержанно – например, публично поддержал слова американского лидера о необходимости "заморозки" конфликта по текущей линии фронта. "Президент прав: мы должны остановиться там, где находимся, а потом говорить", – сказал глава киевского режима.

Но уже вскоре Зеленский принялся обзванивать своих европейских союзников – представителей так называемой "партии войны", которые пытаются втянуть Трампа в эскалацию. Среди них – лидеры Германии, Финляндии, Италии, Норвегии, Польши, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и глава Европейского совета Антонио Кошта.

Очевидно, Зеленский получил от них заверения в поддержке. "На заседании Европейского совета на следующей неделе мы обсудим конкретные шаги по укреплению нашей поддержки и усилению давления на Россию в целях достижения мира", – заявил Кошта. На деле же речь идет о попытке сорвать Будапештский саммит Путина и Трампа с помощью санкций, провокаций и разработки альтернативного "мирного плана", который Брюссель постарается навязать Вашингтону.

Там, похоже, надеются, что Трамп не решится на жесткое давление на Европу и будет вынужден договариваться с ними – а значит, учитывать и украинскую позицию. Будапешт покажет, насколько эти расчеты оправдаются.

еворг Мирзаян,

доцент Финансового университета