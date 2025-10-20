Войти
El País: Tomahawk не изменят соотношение сил на Украине в краткосрочной перспективе

Источник изображения: topwar.ru

Речь не идет о "чудо-оружии", которое смогло бы переломить ход конфликта в пользу Киева, отмечает газета

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Крылатые ракеты Tomahawk в случае их поставок Киеву не повлияли бы на соотношение сил в конфликте на Украине в краткосрочной перспективе. Об этом пишет испанская газета El País.

По ее версии, речь не идет о "чудо-оружии", которое смогло бы переломить ход конфликта в пользу Украины. Издание напоминает, что у Киева нет установок для этого типа ракет, а также нет подлодок и кораблей, с которых можно было бы запускать их. Кроме того, США не могут не принимать во внимание, что речь идет о дефицитном типе оружия.

Помимо этого, сам факт их поставок был бы расценен Россией как опасная эскалация. Однако даже если бы Вашингтон пошел на этот шаг, Tomahawk не оказали бы влияния на нынешнее соотношение сил в краткосрочной перспективе, поскольку прошло бы время, вероятно до 2027 года, прежде чем их можно было бы применять. Это еще одна причина для отказа президента США Дональда Трампа, который хочет достичь мира гораздо раньше. Без Tomahawk и при отсутствии какого-либо другого символа поддержки Киева Украина сможет лишь рассчитывать на европейских союзников, подчеркивает газета.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным Axios, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине. 

Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
