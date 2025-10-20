Британские спутники обеспечивают управление украинскими БЭКами в Чёрном море

Источник изображения: topwar.ru

Британская спутниковая система OneWeb используется ВСУ для управления безэкипажными катерами в Черном море. Об этом стало известно после того, как российские военные захватили один из БЭКов в качестве трофея.

Британская OneWeb используется на Украине наряду с американской системой Starlink. Как заявляют российские специалисты, британская выступает дублирующей на случай отказа американской. Именно такая схема была применена в трофейном украинском безэкипажном катере.

Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой – американским Starlink,

- приводит РИА Новости слова представителя одного из силовых ведомств России.

Разница между этими системами заключается в том, что Starlink использует спутники на низкой орбите, тогда как OneWeb развертывает свою сеть спутников на средней. Британская система обеспечивает большее покрытие, чем американская, но у нее более сложные и дорогие терминалы.

Стоит отметить, что до 2022 года спутники OneWeb выводились на орбиту российскими ракетами, но после того как компания отказалась предоставить гарантии, что ее аппараты не будут использованы против России, «Роскосмос» отказал британцам.