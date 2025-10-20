Западный бастион

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о том, как укреплен калининградский эксклав

Высшие генералы НАТО периодически выдают свои фантазии на тему российского Крыма и российского же Калининграда. Вот и сейчас бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил следующее: «Если бы Россия в 2025 году атаковала Польшу так же, как она атаковала Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. В первые часы — Калининграда нет, все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе тоже».

А проводившиеся на днях ежегодные учения НАТО Steadfast Noon 2025 отрабатывают сценарии «ядерного сдерживания» в качестве «четкого сигнала» Москве. Замысел маневров состоит в том, что группа самолетов отрабатывает задачи выхода на рубеж атаки и сброс ядерных бомб по военным объектам на территории Калининградской области. План вполне реалистичен для симуляции, но системы ПВО Калининграда делают реальную миссию рискованной. Маневры показывают, что НАТО способно координировать сложные операции, сохраняя за собой право первого ядерного удара на тактическом уровне.

После распада СССР и вывода советских войск из Германии, Польши и стран Прибалтики в Калининградской области скопилось большое количество воинских формирований разных структур. В итоге в 1994 году Балтийский флот стал интегральным объединением флотских, сухопутных, авиационных и частей ПВО под общим командованием ВМФ. Ранее таких объединенных структур в составе ВС Советского Союза не было.

Силы БФ в дальнейшем подвергались сокращению и оптимизации. Россия в те годы никогда не стремилась к милитаризации региона, стараясь там держать минимально возможные военные силы.

Однако в десятых годах XXI века ситуация изменилась, особенно после возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Началось наращивание сил и возможностей калининградской группировки. Части группировки сухопутных и береговых войск получили впечатляющее количество новой военной техники, как бронетанковой, так и артиллерийской. Ракетная бригада получила комплекс «Искандер-М». Береговая ракетная бригада сдала на склады противокорабельные комплексы советского производства и получила комплексы «Бастион» и «Бал». Морская авиация стала получать истребители Су-30СМ и Су-30СМ-2. Существенно были усилены части противовоздушной обороны. По ряду оценок, ПВО Калининградской области до начала спецоперации была третьей в России по силе после ПВО Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе с тем не все было обновлено. Так Морская авиация БФ до сих пор использует вертолеты Ми-24, замены их на Ка-52 и/или Ми-28 пока не произошло.

В состав Балтийского флота входят соединения надводных кораблей, ракетных кораблей и катеров, кораблей охраны водного района и десантных кораблей. В последние годы флот пополнился семью малыми ракетными кораблями проектов «Каракурт» и «Буян-М», общий их залп составляет 56 ракет «Калибр». Помимо этого, в строю находятся четыре корвета проекта «Стерегущий» с ракетами «Уран», которые, как показал опыт СВО, могут эффективно работать и по береговым целям.

В составе флота несут службу два высокоскоростных десантных корабля на воздушной подушке, способных быстро перебросить по роте морской пехоты.

Вместе с тем подводная компонента БФ явно нуждается в усилении новыми подлодками. В составе флота есть одна уже не новая субмарина «Дмитров», используемая для отработки боевой подготовки сил флота и для обеспечения испытаний вновь построенных боевых надводных и подводных кораблей.

Вообще географическое положение Калининградского эксклава позволяет развернуть там разнообразные радиоэлектронные средства, как разведки, так и радиоэлектронной борьбы, способные действовать над огромной частью Центральной и Северной Европы. Например, в области функционирует радар системы ПРО «Воронеж-ДМ», имеющий ключевое значение для противоракетной обороны России. А системы РЭБ в области могут в случае необходимости потушить средства связи или навигации как военного, так и гражданского значения (например, GPS навигацию или системы управления движением в аэропортах) стран НАТО на огромной части Европы. Также размещенные в области ударные средства разнообразных видов, такие как «Калибр» и «Искандер-М», могут работать по большой части Европы и поражать центры управления, военные базы или промышленные объекты. При необходимости в области могут размещаться и новые ракетные системы, такие как гиперзвуковые комплексы «Циркон», «Орешник», а также авиационные комплексы с ракетами «Кинжал». Армия Россия неоднократно отрабатывала переброску в регион военных самолетов, включая Миг-31. Последняя такая переброска вызвала обвинения в нарушении границ одной из прибалтийских стран и за ней последовал ряд заявлений руководства НАТО, вплоть до призывов сбивать российские самолеты.

Таким образом, силы армии России в Калининградской области — это по сути «пистолет у сердца Европы», особенно учитывая тот факт, что имеющиеся силы способны в первом ударе запустить порядка 100 крылатых ракет. И это не учитывая возможность запуска беспилотных дронов типа «Герань-2» или им подобных в массовом количестве.

Кенигсберг и часть Восточной Пруссии вошли в состав Советского Союза по итогам Великой Отечественной войны. Эту местность не получили тогда существовавшие Литовская или Белорусская ССР, и в 1946 году была образована Калининградская область в составе РСФСР. Причем область не имела географической связи с метрополией, что во времена существования Союза значения не имело. Но после распада СССР область стала эксклавом. Страны же Прибалтики стали проводить резко антироссийскую политику, ограничивая транспортную доступность региона и создавая другие проблемы. Это вынудило Россию развивать энергетику региона, вплоть до строительства атомной станции (в настоящее время проект заморожен), развивать морскую логистику доставки грузов и решать другие проблемы автономного существования области в условиях блокады с сухопутных территорий. После начала СВО блокада эксклава усилилась, вынудив перенести основной трафик доставки грузов на морской путь. Авиационный транспорт стал летать через нейтральные воды Балтийского моря. Географически регион крайне уязвим, и это является слабым местом.

В случае же дальнейшего обострения обстановки, вплоть до введения блокады, России придется решать данную проблему силовым путем. Этим и будут заниматься части вновь созданного Ленинградского военного округа совместно с армией союзной нам Белоруссии. Этот момент, кстати, и отрабатывается в ходе учений типа «Запад». Армия России, пройдя школу спецоперации, закалилась, вышла на новый уровень развития и качественно превосходит войска стран НАТО.

Но страны НАТО, такие как Польша или прибалтийские государства, в последние годы проводят политику обновления своих армий. Поэтому и России надо проводить политику укрепления и усиления своих сил, как на Северо-Западе России, так и в Калининградской области.

Дмитрий Болтенков

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора