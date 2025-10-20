Войти
CCTV: КНР запустила ракету Kinetica-1 с тремя спутниками

Kinetica-1
Kinetica-1.
Источник изображения: CAS Space / Wikimedia

Запуск осуществили с площадки для коммерческих проектов "Дунфэн" космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Китайская компания CAS Space осуществила успешный запуск ракеты-носителя Kinetica-1. Как сообщило Центральное телевидение Китая, ракета успешно вывела на орбиту два китайских и один пакистанский спутник дистанционного зондирования Земли.

Запуск был произведен в 11:33 по местному времени (06:33 мск) с площадки для коммерческих проектов "Дунфэн" космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Kinetica-1 - четырехступенчатая твердотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 31 м в длину и может доставить до 2 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту (до 1,5 тонн - на солнечно-синхронную). Это ее девятая миссия.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
