ТАСС

Украина недополучила до $2 млрд по программе закупок американского оружия PURL

AP Photo/ Alex Brandon
AP Photo/ Alex Brandon.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Киев не получал финансирования по американской программе с начала сентября 2025 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Украина получила $2,422 млрд за три месяца действия программы закупок американского оружия за счет средств стран Евросоюза PURL, в то время как ее потребности в вооружениях за это период составили $3-4,5 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Ранее Зеленский заявлял, что Украине требуется $1-1,5 млрд в месяц финансирования для закупок вооружения по программе PURL. При этом в первые недели работы программы - к началу осени - страны ЕС выделили $2 млрд, что хватило на четыре пакета военных поставок по $500 млн каждый. Как ранее сообщали украинские СМИ, два из них уже направлены Украине, еще два готовятся к отправке.

Однако с начала сентября и более месяца Украина не получала нового финансирования по программе PURL, хотя для стабильных поставок американских вооружений требуется по меньшей мере $1 млрд в месяц. На заседании контактной группы по поставкам оружия Украине ряд европейских стран наконец заявили о выделении новых средств, однако на сумму лишь $422 млн, чего не хватит даже для полной оплаты еще одного пакета военных поставок, аналогичных предыдущему.

Если такой объем финансирования сохранится, то Украина в 2025 году может получить лишь половину средств, необходимых для закупки американского вооружения (менее $10 млрд из затребованных украинскими властями $12-20 млрд). При этом речь идет лишь о поставках американских вооружений по программе PURL, помимо которых Киеву будут необходимы прямые военные поставки из европейских стран как минимум на сопоставимую сумму. Также, как заявляли ранее на Украине, Киеву в 2026 году потребуется значительная прямая финансовая поддержка извне для обеспечения функционирования государства и выполнения социальных обязательств - $40-60 млрд только в 2026 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Евросоюз
