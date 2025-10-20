Войти
Генерал Шилль: Tomahawk не изменили бы баланс сил в украинском конфликте

Пьер Шилль
Пьер Шилль.
Источник изображения: Le Figaro

Американские ракеты стали бы для Киева лишь дополнительным преимуществом, отметил начальник штаба Сухопутных сил Франции

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Передача Украине американских ракет Tomahawk не оказала бы решающего значения на ход украинского конфликта. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль.

"Tomahawk, конечно, стали бы для них дополнительным преимуществом. Но я не думаю, что, строго говоря, они являются инструментом, который изменит ситуацию. Главное для украинцев - поддержка американцев, - сказал он в эфире телеканала LCI. - Она есть, но когда дело доходит до демонстрации поддержки в ситуации вроде "Дайте мне "Томагавки", они получают лишь невнятный ответ".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США пока не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным Axios, Трамп дал понять, что его приоритетом является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине. 

Страны
США
Украина
Франция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
