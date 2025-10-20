Ракетный спуск: почему Трамп отказал Зеленскому в поставках «Томагавков»

Какие дальнобойные системы может дать Киеву Европа, как там отреагировали на встречу в Белом доме и при чем тут цыплята

Для встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп изменил традиционное меню: вместо телятины жареный цыпленок. И никаких «Томагавков». Украинцы уже признали: тема передачи этих крылатых ракет поставлена на паузу. Теперь Зеленский согласен прекратить огонь на текущих позициях, а затем «начать шаги к долгосрочному миру». Почему глава киевского режима не получил желаемого от США, какие вооружения может предложить Европа и как там отреагировали на пятничные переговоры в Белом доме и на новости о саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште — в материале «Известий».

Запросы Зеленского и ответы Трампа

Агентство Reuters сообщает, что во все последние обеды у Трампа подавали телятину, но на встрече с Зеленским основным блюдом была курица. На закуску к жареному цыпленку — артишоки и фенхель с фрикасе из стручкового горошка. На десерт — яблоки «макинтош», карамельный шифон, клементиновое мороженое с ежевичным соусом. Значит что-то перемена основного блюда в меню или нет — вопрос. Но перемены витали в настроениях хозяина Белого дома накануне: он явно готовился отказать гостю с Украины в его просьбах.

Запрос Зеленского был прост — для ударов по «болевым точкам» России нужны мощные средства, и такие средства у США есть. Это крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью действия 1600 км. Ракеты действительно серьезные — 450 кг боевая часть, «умная» система управления, гибкая траектория полета к цели. Запускать с земли пока особо нечем, но это вопрос решаемый при желании. На худой конец можно было бы сделать какие-то эрзац-пусковые, перевозимые на прицепах, и на том и успокоиться. В идеале, конечно, мечтали, видимо, про пару батарей комплексов «Тифон», которых у США как раз всего две и есть. Но не срослось.

Даже карту приготовили тех самых «болевых точек» и привезли с собой, чтобы показать Трампу. На ней объекты военно-промышленного комплекса и нефтегазовой инфраструктуры нарисованы цветными фломастерами, чтобы было ясно видно, как желанные ракеты красиво сведут на нет российский ВПК и экономику. Зеленский подготовил Америке также предложение по сделке: США дают Киеву «Томагавки», а взамен от него получают тысячи дронов. Вероятно, типа «Лютый» и ему подобных.

Но президент Соединенных Штатов попросил не обсуждать поставку дальнобойных ракет Украине. Совсем. США не хотят эскалации конфликта и здраво понимают, что «Томагавки» выведут ситуацию на новый уровень противостояния. А вот мирному разрешению никак не поспособствуют. И точка.

Чего ждать дальше от Киева

Украина не может противостоять российским ударам баллистическими ракетами. В текущей ситуации боекомплект собственно комплексов «Пэтриот» и особенно специфических противоракет для них явно недостаточен, чтобы организовать сколько-нибудь прочную ПВО. Тем более она не выдерживает комбинированных ударов дронов, крылатых и баллистических ракет.

«Украина за эти годы стала достаточно сильной, но мы не можем бороться сегодня своими ПВО против баллистических ракет, которых наша энергетика просто не выдерживает. Для этого нужно давление. Я считаю, что пакет соответствующего оружия — это давление. Для того чтобы проводить некоторые операции по военным целям, нужна совокупность факторов. Прежде всего это использование вместе и дронов, и некоторых других видов оружия. И нам чего-то не хватает», — заявил Зеленский после встречи.

Вполне вероятно, что в этой области есть некоторые договоренности с Вашингтоном. Глава режима в Киеве уже заявил, что после встречи с американским лидером обсудил этот вопрос с ближайшими партнерами и, возможно, для усиления украинской ПВО будет задействован механизм PERL, по которому Европа оплачивает американские «Пэтриоты», поставляемые Украине. О каких количествах комплексов и, главное, ракет для них идет речь, пока не сообщается.

Что же касается ударных дальнобойных систем вооружений, то Киев может развивать собственное производство — тут Вашингтон ничего не имеет против и, возможно, даже готов участвовать в совместных проектах в интересах собственного ВПК. Сейчас Украина способна производить массово относительно простые дроны самолетного типа с поршневыми двигателями. Возможно, даже расширит их ассортимент в сторону более эффективных беспилотников, конструктивно похожих на российские «Герани». Такие дроны имеют дальность действия более 1500 км и являются некоторой эрзац-заменой столь желаемым «Томагавкам». Основной их бонус для Киева — Украина может их производить самостоятельно. Судя по всему, рецепт распределенного производства там уже научились применять. Нужны только деньги.

Киев мог бы производить еще и собственные крылатые ракеты типа «длинного Нептуна» и «Фламинго», но это уже более высокотехнологичный продукт, и выполнить амбициозные планы по выпуску десятков таких изделий в месяц пока никак не получается. Да и их качество, видимо, далеко от совершенства, если судить по обнаруженным останкам упавших самостоятельно ракет.

Есть и еще один источник дальнобойных систем — это Европа. Там нет «Томагавков» и какого-то их аналога, но есть крылатые ракеты воздушного базирования для флота самолетов Ф-16 ВСУ. «Таурусы», «Шторм Шедоу» и «Скальп ЕГ». Дальность действия значительно меньше, чем у «Томагавков», — чуть более 500 км. Но сами они вполне технологически совершенны и несут мощные боевые части.

Все подобные варианты развития событий, похоже, полностью устраивают США. Европа платит и за производство украинских дронов, и за американские комплексы ПВО, и за собственные системы вооружений, поставляемые Киеву. А Трамп остается видным деэскалатором и «голубем мира». И американские ракеты с американскими же военными ни на какую Украину не едут. И да, без них применение «Томагавков» было бы никак не возможно.

Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского

В отличие от двух предыдущих встреч в этот раз американская и украинская делегации беседовали за большим столом, расположившись друг напротив друга. Перед поездкой в Белый дом Зеленский разговаривал с представителями оборонных компаний США — концерна Raytheon, который производит ракеты «Томагавк», и компании Lockheed Martin, производителя систем залпового огня HIMARS.

Однако получить столь желанные ракеты Украина так и не смогла. Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, заявив, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk.

«Я должен сказать одно: мы также хотим «Томагавки». Мы не хотим раздавать то, что нам нужно для защиты нашей страны», — отметил американский лидер.

Результатами очередной встречи Трампа и Зеленского было бы крайне сложно похвастаться. Президент США еще более настойчиво продолжает выстраивать свою посредническую линию по разрешению украинского кризиса. Лавры ближневосточного урегулирования, возможно, вдохновили его на новую попытку поставить точку в этом вооруженном конфликте, сказал в беседе с «Известиями» проректор Дипломатической академии Олег Карпович.

— Россия продолжает стремиться использовать мирные средства, прежде всего дипломатию, для разрешения международных конфликтов, их урегулирования на основе взаимного уважения и баланса интересов. Предстоящий саммит в Будапеште, вне всяких сомнений, усилит позитивные тенденции в российско-американских отношениях, что реально позволит приблизиться к достижению долгосрочного мира на основе неделимости международной безопасности, — считает эксперт.

Хотя публичных скандалов, как это случилось между Трампом и Зеленским в феврале, не произошло, переговоры глав США и Украины были непростыми, отмечают собеседники издания Axios. Трамп не стал провожать гостя, последнему также не дали провести пресс-конференцию на территории Белого дома.

У входа в резиденцию американских президентов Зеленский заявил, что согласен прекратить огонь на текущих позициях, а затем «начать шаги к долгосрочному миру». По мнению обозревателя CNN Ника Уолша, «отношения Трампа и Зеленского хоть и улучшились, но реальная цель, к которой стремится Киев, пока кажется недостижимой». Втянуть США в конфликт не удалось.

— С точки зрения нынешней американской администрации урегулирование должно осуществляться за счет разумных уступок с украинской стороны. Это более логично и более просто. Нанести России стратегическое поражение невозможно, — заявил «Известиям» заведующий лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

Сразу после переговоров активизировались европейские лидеры, которых не привлекли к диалогу. В итоге им пришлось узнавать подробности встречи из уст Зеленского, который созвонился с главами стран ЕС и Великобритании. Лидеры «коалиции желающих» подтвердили, что будут продолжать поддерживать Украину. А премьер-министр Британии Кир Стармер предложил США подготовить проект мирного соглашения для Украины — по аналогии с планом по завершению войны в секторе Газа.

Еще один шок для европейских политиков — предстоящая встреча Путина и Трампа в Будапеште. Как пишет газета El País, в кулуарах Евросоюза говорят: это «политический кошмар». Ведь проведение саммита в венгерской столице ставит ЕС и НАТО в неловкое и даже постыдное положение.

Дмитрий Корнев

Кирилл Фенин

Роман Крецул