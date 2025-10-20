Войти
Медведев сообщил о продолжающейся работе РФ по повышению точности оружия

Источник изображения: Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Медведев: в РФ продолжается работа по повышению точности оружия

В России продолжается работа по повышению точности и дальности применения отечественных высокоточных средств поражения. Об этом 18 октября сообщил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.


«Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых нашей оборонной промышленностью», — сказал он во время визита на полигон Капустин Яр в Астраханской области, кадры с которого он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Медведева, это делается для того, чтобы обеспечить «новые возможности для уничтожения объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ)», включая объекты, которые «находятся в глубине обороны».

Зампредседателя СБ России подчеркнул, что на полигоне также состоялись испытания перспективных образцов вооружения РФ. По его словам, в Капустин Яре были представлены различные зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружения.

Кроме того, на полигоне обсуждались вопросы развития противовоздушной обороны (ПВО) и противодействия украинским беспилотникам.

Газета Financial Times (FT) 2 октября сообщила, что официальные лица на Западе и на Украине считают, что Россия усовершенствовала свои баллистические ракеты и значительно улучшила способность обходить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По данным издания, российские боеприпасы «в последние секунды» обходят американские перехватчики.

