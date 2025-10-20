Войти
Началась закупка крупной партии БМП Schakal для армий ФРГ и Нидерландов

Источник изображения: topwar.ru

Германия и Нидерланды заключили контракт с компанией ARTEC GmbH, совместным предприятием Rheinmetall и KNDS Deutschland, на разработку и поставку 222 колёсных БМП Schakal. 150 единиц предназначены для бундесвера (за €3,4 млрд), 72 – для голландской армии. Также в рамках соглашения предусмотрен опцион на закупку ещё до 200 дополнительных экземпляров.

Schakal, также известный в ФРГ как «средняя колёсная бронемашина», создан путём интеграции модифицированного шасси ББМ Boxer (в модернизированной версии Future Common Drive Module) с дистанционно-управляемым пушечным модулем RCT30, подобно гусеничной БМП Puma, получившей аналогичное вооружение.

Поставка серийных машин бундесверу запланирована с конца 2027 года до 2031 года. Начало передачи БМП Нидерландам ожидается не ранее конца 2028 года. В немецкой армии Schakal станет основной системой вооружения двух особых подразделений механизированной пехоты, относящихся к недавно введённой категории «средние силы».

Боевой модуль RCT30 оснащён стабилизированной пушкой 30-2/ABM калибра 30 мм х 173 от Rheinmetall и обеспечивает точное поражение мобильных целей как с места, так и в движении. В связи с растущей угрозой со стороны БПЛА, KNDS Germany доработала RCT30, придав орудию возможность вести огонь снарядами с программируемым подрывом. Противотанковые возможности обеспечит ПУ, установленная на левой стороне башни, с двумя ПТУР MELLS (Spike LR/Spike LR2).

Источник изображения: topwar.ru

Система самозащиты MUSS 2.0

Предполагается, что в немецкой армии RCT30 будет установлен в башню от БМП Puma модификации S1. В связи с этим машина получит комплекс самозащиты MUSS 2.0. Она также будет оснащена системой кругового обзора, аналогичной у БМП Puma. Предусмотрены два кормовых люка.

Согласно имеющимся данным, боевое отделение Schakal будет иметь объём, аналогичный БМП Puma. Это позволит разместить в новой машине помимо экипажа (водителя, командира и наводчика) шесть полностью экипированных гренадеров, которые, как говорится в издании Hartpunkt, будут «сравнимы по уровню [оснащения] с прусской гвардией».

Использование в модифицированном виде платформы Future Common Drive Module позволит за счёт новых шин и модернизации шасси нести максимальную полезную нагрузку в 40 тонн.

