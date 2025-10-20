«Цель была быстрой и малозаметной»: показан перехват французской ЗУР Aster 30

Источник изображения: topwar.ru

Зенитная ракета Aster 30 обычно используется французскими фрегатами ПВО классов FREMM DA и FDA для перехвата ракет и воздушных аппаратов (самолётов, беспилотников и т. д.). Теперь стало известно, что она также способна эффективно поражать планирующие бомбы.

Forbin [фрегат типа FDA/Horizon] в значительной степени автоматизированным способом нейтрализовал быстро движущуюся воздушную угрозу с малой радиолокационной заметностью, в данном случае бомбу A2SM

- отметили в Минобороны, показав соответствующие кадры с учений.

Как указали в военном ведомстве, такой перехват стал возможен благодаря системе PAAMS, которая состоит из корабельных радаров дальнего действия S1850M (разработанных на базе SMART-L от Thales]) и ЗУР Aster 15 и Aster 30 с дистанцией огня 30 и около 100 км соответственно.

Поясняется, что бомба A2SM была запущена с истребителя Rafale M. Имея дальность полёта около 70 км, этот боеприпас может развить скорость в 1 Мах. Производимый компанией Safran, он имеет три модификации: SBU-38 Hammer (ИНС/GPS), SBU-54 Hammer (ИНС/GPS в сочетании с ИК-наведением на конечном участке траектории) и SBU-64 Hammer (ИНС/GPS, дополненное лазерным наведением при заходе на цель).