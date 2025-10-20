Войти
Военное обозрение

«Цель была быстрой и малозаметной»: показан перехват французской ЗУР Aster 30

527
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Зенитная ракета Aster 30 обычно используется французскими фрегатами ПВО классов FREMM DA и FDA для перехвата ракет и воздушных аппаратов (самолётов, беспилотников и т. д.). Теперь стало известно, что она также способна эффективно поражать планирующие бомбы.

Forbin [фрегат типа FDA/Horizon] в значительной степени автоматизированным способом нейтрализовал быстро движущуюся воздушную угрозу с малой радиолокационной заметностью, в данном случае бомбу A2SM

- отметили в Минобороны, показав соответствующие кадры с учений.

Как указали в военном ведомстве, такой перехват стал возможен благодаря системе PAAMS, которая состоит из корабельных радаров дальнего действия S1850M (разработанных на базе SMART-L от Thales]) и ЗУР Aster 15 и Aster 30 с дистанцией огня 30 и около 100 км соответственно.

Источник изображения: topwar.ru

Поясняется, что бомба A2SM была запущена с истребителя Rafale M. Имея дальность полёта около 70 км, этот боеприпас может развить скорость в 1 Мах. Производимый компанией Safran, он имеет три модификации: SBU-38 Hammer (ИНС/GPS), SBU-54 Hammer (ИНС/GPS в сочетании с ИК-наведением на конечном участке траектории) и SBU-64 Hammer (ИНС/GPS, дополненное лазерным наведением при заходе на цель).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Rafale
Компании
Safran
Thales
Проекты
Aster ЗУР
DCNS FREMM
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.