На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время осмотра перспективных образцов вооружения на полигоне Капустин Яр.

Медведев рассказал об испытаниях на полигоне Капустин Яр

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных образцов вооружения, сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале на платформе Max.

"Сегодня мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений, что обычно и делается на полигоне. Напомню, что в этом составе предыдущая демонстрация в апреле этого года поставила ряд вопросов, которые нужно было решить", — отметил он.

Медведев уточнил, что сегодня на полигоне продемонстрировали результаты исполнения проделанной работы.

Он добавил, что также были представлены различные зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружения.

Медведев посетил полигон Капустин Яр во время рабочей поездки в Южный федеральный округ.