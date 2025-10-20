На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений

Медведев рассказал об испытаниях на полигоне Капустин Яр
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных образцов вооружения, сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале на платформе Max.
"Сегодня мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений, что обычно и делается на полигоне. Напомню, что в этом составе предыдущая демонстрация в апреле этого года поставила ряд вопросов, которые нужно было решить", — отметил он.
Медведев уточнил, что сегодня на полигоне продемонстрировали результаты исполнения проделанной работы.
Он добавил, что также были представлены различные зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружения.
Медведев посетил полигон Капустин Яр во время рабочей поездки в Южный федеральный округ.