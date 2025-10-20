Войти
ТАСС: на Украине сложился дисбаланс между количеством дронов и операторов

Операторы БПЛА ВСУ
Операторы БПЛА ВСУ.
Источник изображения: Inna Varenytsia / Reuters

Корпусная реформа главкома ВСУ Александра Сырского не возымела должного эффекта, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дисбаланс сложился на Украине между количеством производимых беспилотников и операторов БПЛА из-за неэффективной реформы ВСУ и результативной работы российских дронов. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал-майор в отставке Сергей Кривонос раскритиковал реформы главкома ВСУ Александра Сырского. По его словам, основными причинами неудач ВСУ на фронте является низкий уровень укомплектованности и подготовки личного состава бригад, а также неспособность командования принимать решения.

"Корпусная реформа Сырского не возымела должного эффекта. Фактически корпуса представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно. Кроме того, число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы российского центра беспилотных систем "Рубикон". В среднем ВСУ теряет ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов, но готовит около 300", - сказал собеседник агентства.

При этом, главком украинскими силами БПЛА "Мадяр" на бумаге отчитался об увеличении штатной численность подразделений БПЛА, добавил собеседник. "Однако в реальности это было сделано за счет ликвидации более мелких подразделений, что никак не повлияло на общую численность личного состава. Это привело к тому, что на Украине сложился дисбаланс между количеством производимых дронов и операторов", - отметил он.

Владимир Зеленский на последней встрече с президентом США Дональдом Трампом предложил даже передать эти излишки БПЛА Штатам в обмен на ракеты Tomahawk.

Благодаря "Мадяру", практически вся логистика ВСУ выстроена на применении БПЛА, напомнил собеседник агентства. Доставка продуктов на позиции, эвакуация раненых и убитых с поля боя ведется дронами и наземными робототехническими комплексами (НРТК). Это привело к тому, что в ВСУ практически отказались от классических методов обеспечения войск на передовой. "Изо дня в день мы видим кадры как российские FPV-дроны бьют по дронам-курьерам и роботизированным тележкам ВСУ, а сообщения от родственников украинских солдат, погибших на позициях не дождавшись эвакуации, заполонили соцсети", - отметил собеседник. 

