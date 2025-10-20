Войти
ТАСС: ВСУ не представляют собой целостной армии

Главком ВСУ Александр Сырский AP Photo/ Vadim Ghirda
Главком ВСУ Александр Сырский AP Photo/ Vadim Ghirda.
Источник изображения: © AP Photo/ Vadim Ghirda

Еще ни один армейский корпус ВСУ не воюет на одном направлении в полном составе, пояснили в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ВСУ в своей общей массе не представляют собой целостной армии из-за различного уровня подготовки военнослужащих. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал-майор в отставке Сергей Кривонос раскритиковал реформы главкома ВСУ Александра Сырского. По его словам, основными причинами неудач ВСУ на фронте является низкий уровень укомплектованности и подготовки личного состава.

"Еще ни один армейский корпус ВСУ не воюет на одном направлении в полном составе. Кроме того, в ВСУ до сих пор не сформировано четкое разграничение зон ответственности между корпусами. Также на Украине критикуют отсутствие системы подготовки пехотных подразделений. ВСУ в своей общей массе не представляет собой целостной армии ввиду различного уровня подготовки военнослужащих", - отметил собеседник агентства.

По его словам, во многом этому способствовала широкая география стран и полигонов, где обучались украинские мобилизованные. Более того, по словам Кривоноса, Владимир Зеленский лично саботировал процесс подготовки резервов, добавил собеседник. 

Страны
Украина
