Медведев не оценил предложение Трампа о взаимном признании победы в конфликте

Источник изображения: topwar.ru

Бывший президент США Дональд Трамп снова напомнил о себе мирными инициативами. На встрече с Владимиром Зеленским он озвучил идею, которая звучит почти как политический афоризм: «Россия и Украина могут признать себя победителями». Об этом напомнил Дмитрий Медведев в своих социальных сетах, но добавил – красиво это звучит только на бумаге.

По словам зампреда Совбеза РФ, подобные формулы с двойной победой уже использовались в мировой дипломатии, когда стороны пытались выйти из войны без прямой капитуляции.

Такой сценарий позволяет всем сохранить лицо и заявить, что они достигли своих целей. Но, как считает Медведев, в украинском конфликте эта схема не сработает: слишком разные позиции сторон.

Он пояснил, что Москва не примет вариант, где итог СВО будет оформлен словами и жестами, а не конкретными условиями, которые Россия требует зафиксировать юридически.

В Киеве, по его мнению, ситуация не проще: любые уступки территорий внутри страны моментально назовут поражением. Для украинской власти это чревато политическим кризисом, поэтому вряд ли они согласятся на такой компромисс.

Медведев также прокомментировал недавние заявления Трампа о том, что США якобы не собираются поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Он уверен: Вашингтон может играть словами, но военную поддержку Киеву никто не отменял. Просто США, по его словам, будут помогать так, как это выгодно им самим – дозированно, под контролем и без лишних рисков.