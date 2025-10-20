Kawasaki создаст двигатель для немецкой ракеты Taurus взамен американского

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий ракетный проект Taurus NEO, который должен стать новой европейской крылатой ракетой большой дальности, получит двигатель от японской корпорации Kawasaki Heavy Industries. Об этом пишут источники в оборонной отрасли ЕС.

Германия уже заявила, что планирует построить минимум 600 таких ракет, а первые партии могут поступить к 2029 году.

Почему это так важно? Потому что сейчас Германия связана по рукам и ногам американскими технологиями. Действующая модификация – Taurus KEPD 350 – оснащена американским двигателем Williams F107. И именно из-за него Вашингтон формально контролирует экспорт ракеты.

Без разрешения США оружие нельзя передать никому – ни союзникам, ни Украине. Из-за этого в свое время Германия так и не смогла отправить Taurus ВСУ, даже если бы очень захотела. Как минимум официально всё именно так.

Кооперация с Kawasaki должна разорвать эту зависимость. Японцы разрабатывают новый турбореактивный двигатель, который заменит американский. Это означает одно: Taurus NEO станет полностью независимым от США.

Ракета превратится в совместный европейско-японский проект, а Германия получит полную свободу решать, кому и когда ее продавать. Никаких согласований с Вашингтоном, никаких политических стоп-сигналов.

Новый Taurus станет еще и вызовом на рынке оружия: Германия впервые за долгое время может превратиться не просто в производителя, а в сильного игрока экспортного уровня.