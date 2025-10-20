В Бельгии прошли торжества по поводу поставки первого F-35

Источник изображения: topwar.ru

Власти Бельгии устроили торжественную встречу первого поступившего на вооружение ВВС этой страны американского истребителя F-35A Lightning II. Помимо бельгийского военного командования в церемонии также принял участие специально прибывший на авиабазу Флоренн глава компании Lockheed Martin.

Как сообщает издание AeroNews, с учетом трех поставленных самолетов Бельгия уже получила 11 из 34 истребителей F-35A. При этом восемь из них все еще находятся на авиабазе Люк в американском штате Аризона, где бельгийские пилоты и специалисты по обслуживанию проходят обучение. В июле Бельгия объявила о намерении приобрести еще 11 F-35A, в результате чего общее количество самолетов, приобретенных в рамках этой программы, достигнет 45.

Бельгийский главком генерал Фредерик Вансина произнес торжественную речь, в которой назвал поставки Брюсселю американских новейших истребителей «частью стены из F-35 — щита из более чем 700 самолетов, защищающих европейское небо». По мнению командующего ВВС страны генерал-майора Герта де Деккера, с появлением F-35 Бельгия «возвращает себе место среди ведущих военно-воздушных сил мира».

Глава Lockheed Martin, в свою очередь, похвастался, что в настоящее время по всему миру уже эксплуатируется более 1245 самолетов F-35, общий налет которых превысил один миллион часов. F-35 базируются на 50 базах по всему миру, в том числе в десяти штатах США.

При этом стоит отметить, что, учитывая явные технические недостатки, постоянно выявляемые в F-35A, вряд ли эти истребители могут сыграть решающую роль в будущих вооруженных конфликтах.