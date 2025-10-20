Войти
Китайская версия ИИ представила 3 сценария итогов переговоров в Будапеште

Источник изображения: topwar.ru

У ИИ поинтересовались, каковы сценарии встречи в Будапеште и её итоги. Речь идёт о намеченной встречи президентов России и США, которая может состояться в ближайшие 2-3 недели. Основной темой обсуждения, как заявили в администрации Трампа, станет вопрос завершения украинского конфликта.

Известная китайская версия ИИ видит три основных сценария итогов переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии.

Сценарий первый: российская сторона принимает предложение Вашингтона и останавливает боевые действия по текущей линии боевого соприкосновения. То есть, ВС РФ остаются в формате как минимум частичного присутствия в таких городах как Покровск, Мирноград, Константиновка, Родинское, Купянск, Волчанск. Украинская сторона принимает такой итог переговоров в Будапеште, не отводя свои войска за ту линию, о которой Владимир Путин говорил после саммита на Аляске. Активная фаза боевых действий прекращается. Далее стороны начинают двигаться в сторону мирного договора. На Украине даётся старт предвыборной кампании, после окончания которой договор и будет подписан.

Сценарий второй: президент Путин не принимает предложение Трампа об остановке конфликта по сложившейся линии фронта. Саммит заканчивается ничем. Украинский «трек» российско-американских политических контактов вновь как минимум замораживается. Боевые действия продолжаются. Европейские страны, включая Британию, Францию, Германию, начинают активнее давить на Дональда Трампа с целью возобновления полномасштабных поставок оружия Киеву. К этому же давлению подключаются американские политики в формате двухпартийного консенсуса. Война рискует перекинуться через границы Украины. Россия настаивает на выполнении поставленных целей, включая переход под контроль Донбасса, Херсонской и Запорожской областей - полностью.

Сценарий третий: между Россией и США предварительные договорённости по украинскому конфликты достигнуты ещё до встречи президентов в Будапеште. На саммите в Венгрии будет впервые продемонстрировано рамочное соглашение по завершению украинского конфликта – по примеру того соглашения, которое было достигнуто на Ближнем Востоке. Украинская и российская стороны должны будут поставить под ним свои подписи, что охарактеризует готовность каждой из сторон к выполнению указанных там пунктов. В случае отказа одной из сторон юридически подтверждать готовность к соблюдению «дорожной карты» Дональд Трамп начнёт давление на эту сторону имеющимся в распоряжении спектром средств: экономических, политических, военных.

