Как ЗРК «Тор-М2КМ» добрался до Белграда

Недавно в столице Сербии завершилась 12-я международная выставка вооружений и военной техники PARTNER-2025.

Международная оружейная выставка проводится раз в два года в Белграде: здесь, на политически «нейтральной» территории этого балканского государства страны-производители оружия представляют самые новейшие образцы вооружений: самолеты и вертолеты, системы и комплексы ПВО-ПРО, артиллерийские и ракетные системы, боевые бронированные машины, различные типы БПЛА, комплексы РЭБ и прочие военные инновации.

Площадка форума в Сербии объединяет экспозиции разных стран: начиная от России и государств Азии, Ближнего Востока и «глобального Юга», и заканчивая странами-членами НАТО.

Такое «разноблоковое» представительство создает на форуме в Белграде атмосферу «плавильного котла» геополитических интересов и военных инноваций, что вызывает особенный интерес у военных журналистов, аналитиков и оружейных медиа.

Также в рамках форума заключаются сделки различного значения, налаживаются партнерские связи и формируются векторы развития для динамично развивающегося рынка вооружений в этой части Европы.

Особое место на форуме PARTNER-2025 отведено российской делегации во главе с «Рособоронэкспортом».

Одним из самых интересных экспонатов, представленных «Рособоронэкспортом» в Белграде, в этом году стал российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ».

Способный работать автономно, так и в составе эшелонированной обороны, этот автономный боевой модуль привлекает внимание зарубежных партнеров России - как на оружейных выставках, так и в реальной боевой обстановке.

Для восточно-европейской аудитории ЗРК «Тор-М2КМ» был представлен в виде модели на колесной базе.

Российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ». Источник: https://kupol.ru/

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ» производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), и является одним из наиболее эффективных комплексов ПВО ближнего действия.

Мобильность, быстрое развертывание, а также способность обнаруживать и сопровождать до 48 целей одновременно и поражать различные средства воздушного нападения на дальности до 16 км и на высотах до 12 км, делают российский боевой модуль особенно интересным для потенциальных заказчиков.

Тем более, что этот ЗРК может размещаться на палубах боевых кораблей.

Впервые автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» прошёл успешные испытания в открытом море в 2016 году, когда размещенный на фрегате «Адмирал Григорович» боевой модуль успешно поразил высокоскоростную воздушную цель, а также сбил мишень, имитировавшую противокорабельную крылатую ракету.

Российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ». Источник: https://kupol.ru/

Летом 2025 года на Балтийском море прошли оперативные учения «Июльский шторм», где свои военно-технические возможности успешно проверили расчеты морской модификации ЗРК «Тор-М2КМ».

Ранее автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» устанавливался на платформах различного типа. Это могли быть, например, аэродромы, крыши зданий, железнодорожные платформы, и различные шасси грузоподъемностью более 15 тонн.

Дальность обнаружения целей у ЗРК «Тор-М2КМ» составляет более 32 км. Диапазон действия ракет «Тор-М2КМ» превышает 16 км: они могут сбивать цели на высотах от 10 м до 12 км.

С начала специальной военной операции расчеты ЗРК семейства «Тор-М2» обеспечивают воздушное прикрытие сухопутных сил группировок войск России, круглосуточно неся боевое дежурство на передовой.