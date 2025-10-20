Войти
ТАСС

Слуцкий призвал Европу прекратить разжигать украинский конфликт

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий Сергей Фадеичев/ ТАСС
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам также отметил, что Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом 17 октября уехал из Белого дома "с набором разочарований"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Европейские страны не должны заниматься разжиганием конфликта на Украине. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Для запуска "формулы мира" необходимо нейтрализовать европейскую "партию войны" с коллективным штабом в Париже-Лондоне-Берлине. "Коалиция желающих" вместе с Зеленским, очевидно, мира по-прежнему не хочет, своих намерений не скрывает и готова на любые провокации. Европа должна прекратить заниматься разжиганием украинского конфликта, чтобы не остаться на обочине мировой политики в конечном итоге", - написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий также отметил, что Зеленский, по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом 17 октября, уехал из Белого дома "с набором разочарований - без ракетных комплексов Tomahawk и с настоятельными рекомендациями завершить конфликт".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. 

