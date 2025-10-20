Источник изображения: topwar.ru

Управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия на одном из предприятий по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации производственных объектов. Дело в том, что при взрыве на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке есть жертвы – три женщины.

Об этом агентству ТАСС сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Он отметил, что пострадало еще девять человек. Пятеро из них пока находятся в лечебных учреждениях. Сейчас городская больница Стерлитамака работает в особом режиме. Ранее глава республики Радий Хабиров сообщал о восьми пострадавших, но затем их количество возросло.

Руководство завода пообещало выплатить семьям погибших женщин денежные компенсации.

Взрыв в одном из цехов завода прогремел вчерашним вечером. Тогда Хабиров сообщил, что помещение получило значительные повреждения. При этом он отметил, что угрозы дальнейших обрушений нет, а предприятие продолжает работать в стандартном режиме.

Завод «Авангард» специализируется на выпуске оружия и боеприпасов для военных, а также занимается утилизацией вооружения и военной техники. Также предприятие производит гражданскую продукцию. В частности, оно выпускает химические вещества, промышленную взрывчатку, тару, различные деревянные изделия. Помимо перечисленного, на «Авангарде» ведутся научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.