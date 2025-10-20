Войти
В ВСУ утверждают, что ВС РФ наносят удары ЗУР С-300

Источник изображения: topwar.ru

Украинская сторона, похоже, возвращается к, казалось бы, забытой практике, когда поражения ПВО ВСУ жилых домов пытаются выдавать за якобы применение Россией ЗУР в ходе атак на военные объекты на Украине.

В очередном отчете об отражении ночной ракетно-дроновой атаки представители ВСУ, помимо прочего, упомянули, что якобы были зафиксированы пуски по меньшей мере трех зенитных ракет С-300 с территории Курской области. Видимо, таким образом Киев пытается объяснить очередные попадания своей же ПВО по жилым домам.

Между тем, буквально накануне командующий Воздушных Сил ВСУ Кривоножко в эфире украинского телевидения признался, что Украина размещает свою ПВО в городах и сбивает ракеты над домами. Причиной таких откровенно неразумных с точки зрения безопасности мирных жителей действий Кривоножко назвал недостаточное количество ЗРК.

Кроме того, по его мнению, «падение обломков наносит гораздо меньше урона, чем попадание ракеты». Ни для кого не секрет, что эти же ЗРК ВСУ регулярно бьют по домам, безуспешно пытаясь сбить российские дроны и ракеты. Однако попадания зенитных ракет по жилым домам украинская пропаганда неизменно пытается выдать за якобы «намеренные обстрелы Россией гражданского населения». При этом на Украине, похоже, никого не смущают явные отличия последствий поражения объекта ракетой или дроном-камикадзе с мощной боевой частью и ЗУР, предназначение которой заключается исключительно в сбитии воздушных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  Страны
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
РЖД
