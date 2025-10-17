Особенности получения образовательных кредитов

Учиться, как известно, никогда не поздно, иной вопрос – на каких условиях это делать. Далеко не всегда и не все могут учиться за государственный счет, а обучение в вузе на коммерческой основе стоит дорого – не каждый в состоянии его оплатить. Решить такую проблему поможет кредит на образование – подобную услугу предоставляют многие банки, более того, у заемщиков есть возможность рефинансировать кредиты на более выгодных условиях.

Особенности

Условия образовательного кредита могут различаться в некоторых деталях от банка к банку. С ними нужно ознакомиться перед тем, как будет подана заявка на кредит. Но есть некоторые особенности, которые имеют место всегда:

кредит на образование относится к категории целевых займов – это означает, что деньги предоставляются с определенной целью, в данном случае – для оплаты обучения в вузе, потратить их на что-то другое нельзя, даже если изменились жизненные обстоятельства;

оформляется такой заем именно на того, кто будет учиться, а не на его родителей – даже если сам студент еще не достиг совершеннолетия;

для получения образовательного кредита необходимо предъявить договор с высшим учебным заведением на оказание платных услуг, причем вуз должен иметь лицензию.

Эти особенности отличают образовательные кредиты от всех прочих.

Когда требуется

Как и любой заем, образовательный кредит – средство решить финансовые проблемы, которые в данном случае могут иметь разные причины:

не хватает баллов ЕГЭ для поступления на бюджетное отделение;

предстоит учиться в вузе второй раз – ведь бесплатно можно получить только первое высшее образование;

уже в процессе обучения финансовые обстоятельства изменились к худшему, и оплата учебы стала недоступной.

Для молодых людей, только что окончивших школу, образовательный кредит имеет еще один аспект – он становится первым шагом в формировании кредитной истории, наличие которой впоследствии поможет в получении других займов.

Разновидности

Российские банки предоставляют разные виды образовательных займов.

Кредиты с государственной поддержкой

Отличительная особенность заключается в том, что большую часть процентов субсидирует государство и с этим связаны условия:

фиксированная ставка составляет примерно 3% годовых;

льготный период складывается из срока учебы и девяти месяцев после окончания вуза – в это время заемщик выплачивает только проценты, а оставшаяся сумма выплачивается на протяжении последующих 15 лет;

если клиенту нет 18 лет, для оформления кредита требуется согласие его родителей.

Если студент отчислен из вуза, аннулируются льготные условия, и оплачивать приходится по полной ставке.

Кредиты без государственной поддержки

В данном случае кредит выплачивается без помощи государства, и условия будут другими:

процентная ставка – не менее 19,9% и может превышать 49% годовых;

период определяет конкретный банк, но он составляет не меньше десяти лет;

даже в случае отчисления из вуза условия не меняются.

Наряду с кредитами на образование как таковыми студенты могут получить займы на сопутствующие нужды, например, на оплату жилья или учебной литературы.

Особая услуга – рефинансирование. Если ухудшилось финансовое положение, таким образом можно снизить процентную ставку, уменьшить сумму ежемесячного платежа. При наличии нескольких займов, в том числе образовательного, можно рефинансировать кредиты, объединив их в один.

Как оформить

Для получения образовательного кредита потребуются следующие документы:

паспорт;

выписка с банковского счета либо справка 2-НДФЛ для подтверждения доходов (при отсутствии таковых подобные документы представляет созаемщик);

заявление с указанием цели и личной информации.

Удобнее всего подать заявление онлайн. В этом случае заявка на кредит оформляется за считанные минуты, а если воспользоваться специальным сервисом, можно еще и изучить предложения разных банков, чтобы выбрать наиболее выгодное. Дальнейшая процедура простая – нажать кнопку «Оставить заявку», чтобы перейти на сайт соответствующего банка и заполнить анкету. Для рассмотрения заявки и уточнения информации банк свяжется с заявителем в ближайшее время. Если принято положительное решение, подписывается кредитный договор. В некоторых банках для этого придется посетить офис, но в большинстве случаев и это можно сделать онлайн.