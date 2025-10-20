ВМС США выбрали компанию для разработки полуавтономных БПЛА для авианосцев

Источник изображения: topwar.ru

Командование американских Военно-морских сил планирует иметь на вооружении беспилотный «боевой самолет совместного действия» (CCA), аналогичный тому, работа над которым идет в Военно-воздушных силах. ВМС США уже выбрали компанию для разработки этих полуавтономных БПЛА для авианосцев.

Такую информацию опубликовал портал Defence Industry Europe.

Данный проект берет на себя американская General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASi), которая создает подобный ударный беспилотник и для ВВС США.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь контракт с ней решили подписать и ВМС. При создании такого БПЛА компания намерена уделять особое внимание модульности аппарата, которая позволит быстро перестраивать и модернизировать его в зависимости от миссий. Среди них – операции в составе авианосных групп. Беспилотник должен будет оказывать поддержку пилотируемым самолетам и выполнять задачи с повышенным риском.

В августе ВВС США начали летные испытания подобного аппарата YFQ-42A, который также создавался GA-ASi. Напомнив об этом, глава компании Дэвид Александер поблагодарил командование американских ВМС за доверие и заявил, что ни у кого нет такого опыта в создании CCA, как у General Atomics.

Источник изображения: topwar.ru

Компания выпустила уже более двух десятков типов беспилотников и поставила потребителям более 1200 единиц БПЛА. Общий налет этого флота составляет в совокупности примерно девять миллионов часов. В любой момент времени в воздухе находится не менее 50 летательных аппаратов, произведенных GA-ASi.