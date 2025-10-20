Войти
Военное обозрение

ВМС США выбрали компанию для разработки полуавтономных БПЛА для авианосцев

558
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Командование американских Военно-морских сил планирует иметь на вооружении беспилотный «боевой самолет совместного действия» (CCA), аналогичный тому, работа над которым идет в Военно-воздушных силах. ВМС США уже выбрали компанию для разработки этих полуавтономных БПЛА для авианосцев.

Такую информацию опубликовал портал Defence Industry Europe.

Данный проект берет на себя американская General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASi), которая создает подобный ударный беспилотник и для ВВС США.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь контракт с ней решили подписать и ВМС. При создании такого БПЛА компания намерена уделять особое внимание модульности аппарата, которая позволит быстро перестраивать и модернизировать его в зависимости от миссий. Среди них – операции в составе авианосных групп. Беспилотник должен будет оказывать поддержку пилотируемым самолетам и выполнять задачи с повышенным риском.

В августе ВВС США начали летные испытания подобного аппарата YFQ-42A, который также создавался GA-ASi. Напомнив об этом, глава компании Дэвид Александер поблагодарил командование американских ВМС за доверие и заявил, что ни у кого нет такого опыта в создании CCA, как у General Atomics.

Источник изображения: topwar.ru

Компания выпустила уже более двух десятков типов беспилотников и поставила потребителям более 1200 единиц БПЛА. Общий налет этого флота составляет в совокупности примерно девять миллионов часов. В любой момент времени в воздухе находится не менее 50 летательных аппаратов, произведенных GA-ASi.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Atomics
Проекты
Авианосец
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.