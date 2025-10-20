Войти
ТАСС

Депутат ГД Бородай: России необходимо активно внедрять ИИ в вооружение

496
0
0
Александр Бородай
Александр Бородай.
Источник изображения: sddonbassa.ru

Депутат Госдумы считает, что использование искусственного интеллекта станет решающим аспектом в вопросе достижения победы РФ в СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в вооружение станет решающим аспектом в вопросе достижения победы России в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

"Европейские страны совместно с Украиной очень активно внедряют различные инновационные решения в военно-промышленные проекты, <…> они давным-давно работают над проектом внедрения искусственного интеллекта в реальное управление боевыми действиями, в частности в управление дронами. Ну конечно, эта идея лежит на поверхности, этим и мы тоже занимаемся, - сказал Бородай. - И тут как бы весь вопрос, кто из нас победит в этой гонке, это очень важно".

Как отметил собеседник агентства, важно отделять элементы искусственного интеллекта и полноценный искусственный интеллект, который управляет облаком дронов - наземных, воздушных, морских.

"Когда будет создан искусственный интеллект, который полностью интегрируется в нынешние боевые действия, и научатся достаточно эффективно <…> полчищами этих дронов управлять, то, конечно, тому, у кого этого не будет, кто опоздает в этой гонке, придется очень и очень непросто", - добавил Бородай. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.