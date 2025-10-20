Депутат ГД Бородай: России необходимо активно внедрять ИИ в вооружение

Депутат Госдумы считает, что использование искусственного интеллекта станет решающим аспектом в вопросе достижения победы РФ в СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в вооружение станет решающим аспектом в вопросе достижения победы России в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

"Европейские страны совместно с Украиной очень активно внедряют различные инновационные решения в военно-промышленные проекты, <…> они давным-давно работают над проектом внедрения искусственного интеллекта в реальное управление боевыми действиями, в частности в управление дронами. Ну конечно, эта идея лежит на поверхности, этим и мы тоже занимаемся, - сказал Бородай. - И тут как бы весь вопрос, кто из нас победит в этой гонке, это очень важно".

Как отметил собеседник агентства, важно отделять элементы искусственного интеллекта и полноценный искусственный интеллект, который управляет облаком дронов - наземных, воздушных, морских.

"Когда будет создан искусственный интеллект, который полностью интегрируется в нынешние боевые действия, и научатся достаточно эффективно <…> полчищами этих дронов управлять, то, конечно, тому, у кого этого не будет, кто опоздает в этой гонке, придется очень и очень непросто", - добавил Бородай.