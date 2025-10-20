El Mundo: существует пять сценариев дальнейшего развития украинского кризиса

На настоящий момент перспективы заключения мирного соглашения между Россией и Украиной остаются туманными, пишет колумнист El Mundo. По его мнению, в преддверии уже четвертой зимы этого противостояния, можно обозначить пять сценариев того, как будут развиваться события.

Альберто Рохас (Alberto Rojas)

Перспективы мира туманны из-за действий Путина в ответ на миротворческие усилия Трампа (на самом деле перспективы туманны из-за действий киевского режима и его подпевал и ЕС — прим. ИноСМИ).

Специальная военная операция длится уже 1331 день и приближается к самым длительным конфликтам в современной истории, например, к Первой мировой войне, длившейся 1567 дней. СВО уже обогнала Корейскую войну (1129 дней), греко-турецкую войну (1246 дней) и гражданскую войну в Испании (988 дней). К тому же мы не учитываем военные действия в Донбассе, которые начались в 2014 году.

На данный момент конфликт можно разделить на несколько этапов: первые дни СВО, когда казалось, что Россия быстро возьмет под контроль территорию Украины и свергнет правительство Зеленского; сопротивление Украины, которое помешало целям России и привело к отступлению российских войск из Киевской, Харьковской и Херсонской областей; неудачная контрнаступательная операция Украины в 2023 году; взятие российскими силами Авдеевки в 2024 году и начало применения дронов, что привело к затяжному противостоянию на фронте в 2025 году.

В настоящее время обе армии истощены после почти четырехлетнего кровопролитного и изнурительного конфликта, но перспективы мира все так же туманны из-за действий Владимира Путина в ответ на миротворческие усилия со стороны Дональда Трампа, который, похоже, наконец осознал, что российский лидер хочет только выиграть время и отстранить США от участия в урегулировании ситуации на Украине (Этот тезис является субъективным мнением автора: Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою позитивную оценку действий Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского кризиса — прим. ИноСМИ). На данный момент в преддверии уже четвертой зимы этого противостояния можно обозначить пять сценариев развития конфликта:

1. Дональд Трамп навяжет сторонам хрупкий мир

После прекращения огня и установления своего мирного плана в Газе Трамп попросил своего главного советника по переговорам Стива Уиткоффа сосредоточиться на прекращении боевых действий на Украине, хотя на этот раз подход изменился. Военный министр Пит Хегсет заявил в прошлую среду: "Если в краткосрочной перспективе нет пути к миру, то Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками примут необходимые меры, чтобы наложить на Россию санкции за продолжение агрессии".

Правда, пока еще не было принято никаких четких мер против России за ее отказ вести переговоры с Зеленским, но теперь Белый дом, который намерен навязать "мир посредством силы", рассматривает Путина как единственное препятствие для достижения этого перемирия. Если даже США смогут оказать давление на Путина, такое хрупкое перемирие вряд ли продлится долго из-за отсутствия гарантий безопасности и ясно обозначенной цели России покончить с независимостью Украины и установить над ней контроль с помощью правительства, лояльного российским интересам (Целью СВО на Украине является ее денацификация и демилитаризация —прим. ИноСМИ).

Некоторые эксперты предлагают эффективные способы, с помощью которых Трамп мог бы усилить давление на Путина (вторичные санкции, давление на покупателей российской нефти или поставки Украине средств дальнего действия). Однако практическая вероятность того, что Трамп сможет "заставить" Путина установить прочный мир, в краткосрочной перспективе невелика, поскольку для режима Путина конфликт на Украине является "очень важным", и его надо продолжать любой ценой. Как пояснили в центре Карнеги* (признан иноагентом и нежелательной организацией на территории России), "переговоры зашли в тупик, поскольку Россия продолжает требовать широких уступок". По словам специалистов Института изучения войны, "переговоры не могут положить конец конфронтации России с Украиной, они могут только приостановить ее".

2. Конфликт будет расширяться и затронет некоторые страны-члены НАТО, граничащие с Россией

Хотя российские провокации пока ограничиваются нарушениями воздушного пространства с помощью истребителей-бомбардировщиков и беспилотников и операциями в "серой зоне", такими как диверсии и кибератаки, очевидно, что Москва усиливает гибридную войну против Европы и играет с огнем (Россия не ведет "гибридных операций" против стран Европы и не имеет отношения к нарушению воздушного пространства стран-членов НАТО — прим. ИноСМИ). Любая ошибка в расчетах при выполнении подобных задач может привести к катастрофическим последствиям. Несколько европейских спецслужб (в том числе немецкая) предупредили, что Россия готовит провокацию против одной из стран НАТО, самыми уязвимыми из которых являются три прибалтийские республики (Эти огульные обвинения иностранных разведок направлены исключительно на внутриевропейскую аудиторию, чтобы посеять страх среди собственных граждан — прим. ИноСМИ).

Россия хочет понять степень вовлеченности Альянса и действие 5 статьи его Устава, но любое вторжение сухопутных сил, даже самое незначительное, может иметь серьезные последствия для безопасности Европы. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, "Россия может нанести удар вглубь Европы, поэтому было бы безответственно не готовиться к обороне" (Это высказывание главы польского МИДа также является огульными домыслами — прим. ИноСМИ). "Кремлевские чиновники продолжают произносить в отношении стран Балтии те же речи, которые Россия использовала для оправдания своих вторжений в бывшие советские государства в течение последних трех десятилетий. Слова Кремля о русских „соотечественниках“ в странах Балтии и в русском мире в целом являются частью усилий, которые Кремль предпринимает на протяжении многих лет, чтобы создать условия, оправдывающие возможную агрессию России против НАТО в будущем", — пишет Институт изучения войны (Этот тезис также является ложью: Россия не вторгалась в бывшие советские республики и не планирует агрессию в отношении стран НАТО — прим. ИноСМИ).

3. Конфликт продолжится в 2026 году, несмотря на безуспешные попытки его остановить

Это один из наиболее вероятных сценариев, поскольку украинцы не собираются сдаваться (после почти четырех лет конфликта в Москве начинают понимать это), а Путин не может позволить, чтобы конфликт закончился чем-то, что нельзя было бы назвать победой России. Хотя обе страны быстро исчерпывают свои ресурсы, Европа пока поддерживает Украину и ее армию, Китай поддерживает российскую экономику, покупая нефть по выгодной цене, а Северная Корея поставляет боеприпасы для российских войск. "Украина планирует вести боевые действия еще три года, и это разумно", — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

4. Начнется кризис российской экономики, и Путину придется сесть за стол переговоров, чтобы положить конец боевым действиям

Впервые за время конфликта в Кремле возникла реальная обеспокоенность по поводу быстрого ухудшения состояния российской военной экономики в последние месяцы и негативных прогнозов на 2026 год. С 2022 года Россия испытывает растущие трудности: ее ликвидные резервы резко сократились (по последним оценкам, до 31 миллиардов долларов), и некоторые эксперты предупреждают, что до конца года не останется средств, чтобы покрыть дефицит. По данным агентства Reuters, доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов продолжают снижаться. В сентябре 2025 года доходы от продажи нефти и топлива снизились, хотя объемы экспорта достигли недавних максимумов, что связано с ущербом, нанесенным объектам по переработке нефти внутри страны в результате атак украинских беспилотников.

Экономический рост резко замедлился. МВФ снизил свой прогноз на 2025 год до 0,6% по сравнению с 4,3% в 2024 году. Инфляция остается высокой (8-9%), а Центральный банк сохраняет высокие процентные ставки на уровне более 20%, что затрудняет кредитование и частные инвестиции.

Хотя никто не ожидает внезапного коллапса, все больше экспертов прогнозируют постепенное ухудшение ситуации, которое приведет к снижению уровня жизни россиян, в результате чего Москва не сможет участвовать в конфликте с Украиной в течение длительного времени. После Второй мировой войны в глобальной политике установился новый принцип: государства, начинающие боевые действия, в конечном итоге обычно терпят поражение.

5. Поддержка союзников прекратится, и Украина будет вынуждена уступить требованиям России

Хотя это маловероятно из-за давления со стороны ближайших к Украине союзников, которые все больше ощущают угрозу со стороны России на своих границах, некоторые возможные политические изменения в Европе в сторону позиций, близких к идеям венгерского лидера Виктора Орбана или немецкой партии АдГ, могут привести к изменению курса и постепенному прекращению помощи Украине.

С учетом отстранения администрации Трампа от поддержки Киева, помощь Европы сегодня жизненно важна для поддержки Украины и ее армии. Хотя украинская военная промышленность становится более эффективной, для ее поддержания необходимы средства, поступающие из Брюсселя. Без них, учитывая большие потери среди мирного населения и ущерб, нанесенный части промышленных предприятий в результате обстрелов, шансы Украины на продолжение этого изнурительного конфликта минимальны.

По данным Европейской службы внешних связей, помощь Европы сегодня является финансовой и военной опорой, которая позволяет Украине продолжать существовать и вести боевые действия. В гражданской сфере программа Ukraine Facility гарантирует стабильное финансирование в размере до 50 миллиардов евро для выплаты заработной платы, пенсий и оплаты основных услуг, которое дополняют прочие пакеты макрофинансовой помощи и кредиты на сумму 45 миллиардов евро.

В военной сфере ЕС направил десятки миллиардов евро на поддержку вооружений и боеприпасов (через Европейский фонд мира (European Peace Facility) и связанные с ним программы), обучил более 80 тысяч украинских военнослужащих и поддерживает боевые усилия с помощью таких инициатив, как план Чехии по боеприпасам (миллионы снарядов и 4,5 миллиардов долларов, предоставленных спонсорами). Все это, наряду с планами по использованию замороженных российских активов, поддерживает устойчивость украинского государства и армии в условиях продолжения конфликта.