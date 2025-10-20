Проблема воинского долга при Трампе (Foreign Affairs, США)

FA: политика Трампа по отношению к армии приведет к непредсказуемым последствиям

Трамп и глава Пентагона Хегсет занимаются беспрецедентным вмешательством в дела вооруженных сил США, пишет Макс Бут на страницах Foreign Affairs. Бут опасается, что подобные действия негативно отразятся не только на армии, но и на будущем США.

Макс Бут (Max Boot)

Чем чреваты для США нападки Трампа на американских военных.

Наверное, сейчас это вспоминается с трудом, но свой первый удар по отношениям между американскими гражданскими и военными президент Дональд Трамп нанес в 2017 году, когда впервые заговорил о "моих генералах". Он назначил на пост министра обороны бывшего генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса, хотя эту должность обычно приберегают для гражданских в целях сохранения их власти над военными. Мэттис стал первым со времен Джорджа Маршалла отставным генералом, назначенным министром обороны, и чтобы занять этот пост, ему понадобилось особое разрешение Конгресса.

Трамп назначал на гражданские должности и других высокопоставленных военных, в том числе, бывшего генерала морской пехоты Джона Келли (сначала тот был министром внутренней безопасности, а затем стал руководителем аппарата Белого дома) и двух первых советников по национальной безопасности: отставного трехзвездного генерала Майкла Флинна и действующего трехзвездного генерала Г. Макмастера. Даже у вице-президента Майка Пенса советником по национальной безопасности работал генерал-лейтенант сухопутных войск в отставке Кит Келлог (сейчас он спецпосланник по Украине). В США было очень мало президентов (если таковые вообще имелись), которые столь беззастенчиво пытались получить выгоды от близости с американскими военными. Назначение такого количества генералов на такие высокие посты больше характерно для военной хунты, нежели для конституционной республики. Но Трамп просто упивался аурой крутости и суровости, которую создавали эти военные. Например, он получал удовольствие, называя Мэттиса "Бешеным псом". Сам генерал, будучи интеллектуалом, это прозвище ненавидел.

Трампу не потребовалось много времени, чтобы разочароваться в своих генералах. За два года он уволил почти всех из них, оскорбив многих на прощание. Он позже сказал, что генерала армии Марка Милли, отобранного им лично на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов (и одного из немногих, кого Трамп продержал на посту до конца своего срока), надо было казнить за измену, потому что он позвонил своему китайскому коллеге и заверил его в том, что США не намерены развязывать войну после штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года.

Когда Трамп второй раз вступил в должность в январе этого года, он с большим подозрением относился к людям в форме, полагая, что отставные и действующие генералы, которых он назначал во время своего первого срока, сдерживали его односторонние и изоляционистские побуждения. Трамп пришел к выводу, что все эти генералы являются частью "глубинного государства", участниками заговора, направленного на ослабление его полномочий, полученных от движения "Вернем Америке былое величие", и он был полон решимости не попасть в ту же ловушку во второй срок.

В результате Трамп пошел намного дальше по командной цепочке, чтобы выбрать своего нынешнего министра обороны. Его выбор пал на Пита Хегсета, ведущего выходного дня на Fox News, который не поднялся выше звания майора в Национальной гвардии и никогда не руководил крупными организациями. Похоже, его главным достоинством является безоговорочное подчинение Трампу, и он втянул вооруженные силы в культурную войну. Недавно он наглядно продемонстрировал свои замыслы, устроив разнос адмиралам и генералам в Куантико, штат Виргиния, и пообещав очистить армию от "леволиберального мусора".

Среди прочего, Хегсет возвращает имена конфедератов военным базам и называет себя "министром войны" после того, как Трамп издал приказ о переименовании министерства обороны в менее ассоциирующееся с воукизмом министерство войны. (Трамп по закону не имеет права переименовывать министерство обороны.) Трамп и Хегсет читают военнослужащим от рядовых до высокопоставленных генералов политические лекции, которые неуместны в вооруженных силах. Например, в своей речи в начале октября по случаю 250-летия военно-морских сил Трамп назвал демократов "мелкой мошкой на нашем плече", а Хегсет в это время одобрительно смотрел на него. Среди шагов, предпринятых Трампом и Хегсетом для того, чтобы подчинить вооруженные силы своей воле, наибольшую тревогу вызывает увольнение десятка с лишним уважаемых генералов (многие из них женщины и представители меньшинств) без веских на то причин, навязывание своей идеологии в военных аудиториях и на вебсайтах, отправка вооруженных сил для выполнения сомнительных с точки зрения закона задач как внутри страны, так и за рубежом в рамках необъявленной войны с преступностью.

Раболепно прислуживая президенту, Хегсет сумел удержаться на посту, несмотря на многочисленные сообщения о междоусобной борьбе и кризисной ситуации в его ведомстве, а также на ту готовность, с которой он разглашал секретную информацию о предстоящих авиаударах в незащищенном чате Signal, куда входил известный журналист. Такое руководство Хегсета дорого обходится вооруженным силам и стране.

Легко можно потерять из виду, насколько радикальной стала военная повестка MAGA, если сосредоточиться на каждом действии в отдельности. И только в полной мере оценив то, что натворили Трамп и Хегсет, можно понять, какое серьезное наступление они ведут на аполитичный профессионализм, который сделал вооруженные силы США одним из самых уважаемых институтов в американском обществе, а также силой, которой завидуют и стараются подражать военные во всем мире. На самом деле, попытки Трампа и Хегсета отказаться от военного профессионализма и политизировать вооруженные силы не только ведут к ослаблению морального духа и эффективности армии, но и наносят ущерб процессу набора и удержания военнослужащих, а также отвлекают военных от выполнения основных задач (таких как противодействие российской и китайской агрессии) (антироссийские и антикитайские бредни американского атлантиста — прим. ИНоСМИ). То, что делают Трамп и Хегсет, также представляет собой угрозу демократии и является тяжелым испытанием для военнослужащих, которые не дают клятву личной преданности президенту, а клянутся "поддерживать и защищать конституцию США".

Полетят головы

Администрация Трампа, не теряя времени, наклеила ярлык MAGA на вооруженные силы США. 21 января, на следующий день после вступления нового президента в должность, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности без объяснения причин уволил адмирала Линду Фейган, первую женщину-коменданта береговой охраны. Позже чиновники из администрации поделились информацией о том, что она была освобождена от должности за такие прегрешения, как якобы "чрезмерное внимание" к вопросам разнообразия и инклюзивности. Четыре дня спустя Трамп уволил генеральных инспекторов из 15 федеральных ведомств, включая министерство обороны. Эти люди являются внутренними контролерами, которые должны искоренять мошенничество, злоупотребления, неэффективность и прочие недостатки, сдерживая тем самым руководителей исполнительной ветви власти. Увольнение этих инспекторов показало, что администрация в будущем не станет приветствовать пристальное внимание к своим действиям. Еще через четыре дня Хегсет отозвал телохранителей Милли, который сейчас на пенсии, хотя Тегеран объявил награду за его голову после того, как вооруженные силы США ликвидировали командующего иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" во время первого президентского срока Трампа (речь идет об убийстве Касема Сулеймани — прим. ИНоСМИ).

Менее чем через месяц Трамп уволил генерала Брауна, второго в истории США чернокожего председателя Объединенного комитета начальников штабов, и адмирала Лизу Франкетти, первую женщину, ставшую начальником штаба ВМС. Опять же, сделано это было без объяснения причин, и поэтому такое решение вызвало подозрения в том, что отставка связана с расовой принадлежностью Брауна и с полом Франкетти. (Трамп также одновременно уволил белого генерала Джеймса Слайва, который был заместителем командующего ВВС США.) Браун был скромным, но уважаемым военачальником, и как говорят многие, гнев у администрации он вызвал тем, что в 2020 году, во время протестов в связи с убийством Джорджа Флойда, опубликовал видео, в котором рассказал о дискриминации, с которой он сталкивался во время своего продвижения по службе. Хегсет в прошлом также заявлял, что Браун, который ранее был начальником штаба ВВС, получал повышения благодаря цвету кожи.

Пока президент лично освобождал от должностей этих старших офицеров, Хегсет уволил начальников военно-юридической службы сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил. Эти старшие офицеры отвечали за соблюдение законов в видах вооруженных сил, в которых они служили. Их увольнение было ожидаемо, учитывая давнее презрение Хегсета к "законникам", как он пренебрежительно называл этих начальников. Хегсет ранее защищал военнослужащих, обвиненных в военных преступлениях в Афганистане и Ираке, и убедил Трампа помиловать некоторых из них в его первый срок. А недавно Хегсет заявил, что "министерство войны" должно сосредоточиться на "максимальной летальности, а не на вялой легальности", тем самым направив фактическое приглашение военным вести себя противозаконно.

Замена Брауна на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов была весьма необычна: председателем стал отставной трехзвездный генерал ВВС Дэн "Разин" Кейн, которого вернули на действительную военную службу и повысили в звании до полного генерала. Он не отвечал нормативным требованиям, чтобы стать председателем, так как по закону эту должность может занять четырехзвездный генерал, ранее служивший заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов, командующим видом вооруженных сил или командующим воюющим войсковым формированием. Но Трамп убедил Сенат сделать исключение из правил и утвердить Кейна, так как был явно уверен, что генерал является одним из его политических сторонников. Он часто рассказывал историю о том (Кейн и знакомые с ним люди это отрицают), что генерал надел кепку с надписью MAGA и заверил его в своей непоколебимой преданности, когда Трамп встречался с ним в Ираке в 2018 году.

На самом деле, Кейн старается действовать аполитично с момента своего утверждения в должности. Например, выступая 22 июня на пресс-конференции по поводу американских авиаударов по иранским ядерным объектам, Хегсет всячески восхвалял Трампа и повторил его недоказанные утверждения о том, будто иранская ядерная программа "уничтожена". А Кейн похвалил американских военных и дал более сдержанную оценку нанесенного ущерба. Тем не менее, выбор Кейна сам по себе является сигналом о том, что Трамп в первую очередь требует от своих генералов политической лояльности, а разнообразие ценит меньше всего.

За несколько месяцев, прошедших после первой волны увольнений, Трамп в ходе своих чисток уволил еще двух авторитетных военачальников-женщин. Вице-адмирал ВМС Шошана Чатфилд, ранее служившая заместителем начальника военно-морского колледжа, была снята в апреле с должности представителя США в военном комитете НАТО, а вице-адмирал Иветт Дэвис была уволена в июле с должности суперинтенданта военно-морской академии, проработав в этом качестве всего один год. (Суперинтенданты обычно занимают этот пост от трех до четырех лет.) По-видимому, проступком Чатфилд стало ее заявление "Наше разнообразие — это наша сила", поскольку Хегсет назвал его "самой тупой фразой в военной истории".

Разговорчики в строю!

Хегсет отрицает, что раса или пол сыграли какую-то роль в этих отставках. Он неизменно утверждает, что каждый его шаг направлен на усиление "смертоносности" армии. Но такие утверждения кажутся пустым звуком, учитывая то, как много он на посту министра обороны сделал для уничтожения всех следов разнообразия, равноправия и инклюзивности в армии, то есть, в той самой организации, которая возглавила процесс десегрегации американского общества (логическое противоречие автора, ведь боеспособность армии зависит от навыков военных, а не от самого факта их принадлежности к расовым меньшинствам или женскому полу — прим. ИНоСМИ). Хегсет, например, отменил месяц истории чернокожих и месяц истории женщин и потребовал, чтобы все материалы о разнообразии, равноправии и инклюзивности были удалены из военных учебных заведений и с вебсайтов. Это привело к отказу от любых упоминаний о "пилотах из Таскиги" (чернокожие летчики времен Второй мировой войны), о "радистах-шифровальщиках навахо" (коренные американцы, воевавшие на Тихом океане в составе корпуса морской пехоты) и о Джеки Робинсоне (первый чернокожий бейсболист из высшей лиги, который также служил в армии). Был переименован военно-морской танкер, названный в честь убитого лидера борцов за права геев и ветерана ВМС Харви Милка. Некоторые, но не все из этих подчисток в стиле Оруэлла были впоследствии отменены. В армии отказались ретушировать изображения бомбардировщика B-29 Enola Gay, который сбросил первую атомную бомбу на Японию и был назван в честь матери пилота. Сделать это хотели из-за слова "gay*" в его названии. Кроме того, вернули большую часть из 380 томов, которые были изъяты из библиотеки военно-морской академии. Но не все было восстановлено, и давление на военных с требованием поддержать повестку MAGA сохраняется.

Например, в июле министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл отдал приказ Вест-Пойнту аннулировать предложение занять должность, сделанное ветерану сухопутных войск и выпускнице этого учебного заведения Джен Истерли, которая возглавляла Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры при Байдене. Затем в сентябре группа выпускников Вест-Пойнта отменила церемонию вручения актеру Тому Хэнксу премии Силвануса Тейера, присуждаемой ежегодно "выдающемся гражданам", которые олицетворяют преданность академии "долгу, чести, стране". Хэнкс, который снял множество фильмов и телевизионных шоу, посвященных мужеству и отваге американских военных, и помогал собирать деньги на военные памятники и на нужды ветеранов, был сторонником бывшего президента Джо Байдена и критиком Трампа. Трамп, в свою очередь, отметил это решение в социальных сетях, написав: "Мы не нуждаемся в разрушительных, леволиберальных получателях наших заветных американских наград!!!" Вест-Пойнт также закрыл клубы для курсантов из числа меньшинств, такие как Клуб Азиатско-Тихоокеанского форума, Латиноамериканский культурный клуб и Клуб Национального общества чернокожих инженеров. В мае профессор философии Грэм Парсонс написал в газете New York Times, что уходит с работы, потому что Вест-Пойнт "уничтожает учебные курсы, вносит изменения в учебные программы и подвергает цензуре аргументы, чтобы они соответствовали идеологическим вкусам администрации Трампа".

В рамках своей борьбы с "воукизмом" Хегсет также восстановил названия военных баз, которые носили имена конфедератов, но лишились их из-за закона, принятого Конгрессом вопреки вето Трампа в январе 2021 года. Хегсет обходит закон, называя базы в честь ветеранов, у которых такие же фамилии, как у конфедератов, в честь которых они были названы изначально. Таким образом, Форт Либерти снова становится Форт-Брэггом, но на сей раз он назван так якобы не в честь генерала-конфедерата Брэкстона Брэгга, а в честь рядового Роланда Брэгга, который до недавнего времени был никому не известным пехотинцем, участвовавшим в Арденнской наступательной операции. Такие трюки демонстрируют неприятие Хегсетом "воукизма" и его презрение к верховенству закона.

Аналогичные побуждения прослеживаются в решении военно-воздушных сил похоронить с полными воинскими почестями ветерана ВВС Эшли Бэбитта, которая была убита полицией при попытке ворваться в здание Палаты представителей во время спровоцированного Трампом мятежа 6 января 2021 года. Генерал-лейтенант сухопутных войск в отставке Марк Хертлинг написал в издании The Bulwark, что он был "возмущен" таким решением, потому что "она погибла, не защищая Конституцию. Она погибла, пытаясь свергнуть ее".

После убийства известного сторонника Трампа Чарли Кирка 10 сентября Хегсет приказал своим помощникам найти и наказать всех военных и гражданских в Пентагоне, которые размещали в сети материалы "с выражением радости или с насмешками" по поводу его смерти. К ним присоединились бдительные онлайновые помощники, которые начали публиковать в соцсети Х под хэштегом #RevolutionesintheRanks имена предполагаемых хулителей. Авторы многих выделенных таким образом комментариев на самом деле не оправдывали это убийство, а просто оспаривали некоторые неоднозначные заявления Кирка. Как сообщает The Washington Post, по состоянию на начало октября министерство обороны провело расследование в отношении примерно 300 человек, как военных, так и гражданских, результатом которого стали дисциплинарные взыскания, включая увольнения.

Хегсет также пытался воспрепятствовать критическому освещению происходящего в прессе, требуя, чтобы все средства массовой информации, аккредитованные в Пентагоне, подписали обязательство о том, что они не будут сообщать и запрашивать информацию, не имея на это четкого разрешения от руководства министерства. Пресс-служба Пентагона пригрозила аннулировать аккредитацию тех организаций, которые откажутся подписать это обязательство, однако СМИ утверждают, что это является посягательством на их права согласно Первой поправке.

Групповое мышление

Между тем, Хегсет продолжает чистки в рядах старших офицеров, явно по политическим причинам. 3 апреля он уволил генерала Тимоти Хофа, который возглавлял Киберкомандование и Агентство национальной безопасности, а также гражданского заместителя директора АНБ Венди Нобл. Никаких объяснений не последовало, но сторонница Трампа и большая любительница теорий заговоров Лора Лумер приписала эту заслугу себе, сказав, что она осудила этих высокопоставленных начальников во время встречи с Трампом. Лумер утверждала, что они не были верны президенту, потому что Хофа предположительно отобрал на эту должность Марк Милли в 2023 году, будучи председателем Объединенного комитета начальников штабов. Никто не обвиняет Хофа и Нобл в плохой работе на должностях, и нет никаких доказательств того, что они пытались подорвать позиции президента.

В августе Хегсет избавился еще от нескольких высокопоставленных военачальников, уволив директора разведывательного управления министерства обороны генерал-лейтенанта Джеффри Круза, командующего резервом ВМС вице-адмирала Нэнси Лакор, контр-адмирала спецназа ВМС Милтона Сэндса, который курирует Командование сил специальных операций ВМС, и начальника штаба ВВС генерала Дэвида Элвина, который уйдет в отставку, пробыв в должности всего два года из четырехлетнего срока. Непонятно, по какой причине уволены все эти военачальники, за исключением очевидного факта, что Лакор женщина, а Круз возглавлял управление, которое подготовило предварительную разведывательную оценку, где говорится, что ядерные объекты Ирана не были "уничтожены" американскими авиаударами, как утверждал Трамп. Тот факт, что Круза уволили за подготовку его ведомством честной и добросовестной разведывательной оценки, явно сигнализирует о том, что нынешняя администрация не приветствует правдивость вооруженных сил и разведывательного сообщества — по крайней мере, когда правда эта вступает в противоречие с президентской ложью.

Безусловно, президенты имеют право увольнять генералов и делали это в прошлом. Гарри Трумэн освободил от должности генерала Дугласа Макартура за неподчинение его решению не переносить Корейскую войну на территорию Китая, а Барак Обама уволил генерала Стэнли Маккристала после того, как в журнальной статье появились высказывания его подчиненных, дискредитировавшие Обаму и вице-президента Байдена. Но столь стремительное увольнение такого количества старших офицеров без каких-либо реальных объяснений, доказательств недостатков или фактов недостойного поведения является беспрецедентным. Это похоже на попытку Трампа и Хегсета поставить на должности послушных генералов, которые будут выполнять приказы президента, несмотря ни на что, даже если он потребует действий, которые неразумны, неэтичны или незаконны. Они подают сигнал о том, что любой офицер, ставящий под сомнение капризы и прихоти президента, очень быстро сменит военную форму на гражданскую одежду.

Чистка честных и независимых руководителей будет иметь серьезные последствия для внешней политики США. В будущем, когда президент и его главные помощники станут принимать важнейшие решения по вопросам национальной безопасности, они вряд ли получат доступ ко всему спектру разведданных и мнений о достоинствах и недостатках различных вариантов действий, потому что профессионалы из министерства обороны и из разведывательного сообщества будут знать, что должны говорить президенту только то, что он хочет услышать. Это готовый рецепт того группового мышления, которое привело США к войнам во Вьетнаме и в Ираке.

Сомнительная отправка войск

Тревожные последствия таких действий уже можно наблюдать в сомнительных решениях администрации об использовании армии как внутри страны, так и за рубежом для решения задач, очень далеких от традиционных боевых действий. Интересно, например, выражали ли военачальники обеспокоенность по поводу решения Трампа направить военных в города, которыми, по словам президента, "заправляют демократы". С начала своего президентского срока Трамп отправлял войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес, Вашингтон, округ Колумбия, Чикаго, Мемфис и Портленд, а также предлагал развернуть войска в Луизиане. Выступая в сентябре с речью перед генералами и адмиралами, Трамп сказал: "Мы должны использовать некоторые из этих опасных городов в качестве учебных полигонов для наших военных". Трамп обосновывает свои решения мнимыми "чрезвычайными ситуациями с преступностью", хотя уровень преступности снижается по всей стране и нет никаких признаков того, что местные правоохранительные органы утратили контроль за обстановкой. В июне, например, Трамп переподчинил федеральной власти Национальную гвардию Калифорнии, невзирая на возражения губернатора Гэвина Ньюсома, и направил 4 000 национальных гвардейцев и 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес в ответ на протесты, спровоцированные массовыми облавами на иммигрантов, организованными по указанию администрации. Это был первый с 1965 года случай, когда президент подчинил Национальную гвардию федеральным органам власти вопреки возражениям губернатора.

Ньюсом подал иск в суд, и окружной судья Чарльз Брейер вынес в сентябре в Сан-Франциско постановление о том, что отправка войск является нарушением закона от 1878 года "Об ограничении применения федеральных вооруженных сил на территории США", который запрещает привлечение военных к охране правопорядка в большинстве ситуаций. "В Лос-Анджелесе действительно были протесты, и некоторые люди прибегали к насилию, — написал судья. — Однако не было никакого восстания, а правоохранительные органы были в состоянии реагировать на протесты и обеспечивать соблюдение закона". Попытки Трампа отправить гвардию в Портленд и Чикаго также столкнулись с юридическими трудностями. Когда Трамп попытался национализировать гвардию Орегона, окружной судья Карин Иммергут, которую Трамп сам и назначил, осудила эти попытки как незаконный захват власти федеральными органами. Когда Трамп попытался отправить туда гвардию из Калифорнии, совершив обходной маневр, Иммергут издала еще один судебный запрет. В Чикаго окружной судья Эйприл Перри издала судебное предписание, запрещающее развертывание Национальной гвардии. Апелляционный суд седьмого округа поддержал это решение. Иммергут и Перри предположили, что администрация была не совсем правдива, излагая причины отправки войск, при этом Перри обвинила чиновников в "отсутствии откровенности и беспристрастности".

Но Трамп не успокаивается. Администрация обжалует все эти решения. Его министерство обороны открыто пытается найти оправдания для применения Закона о мятежах от 1807 года, который разрешает Белому Дому использовать армию в случае мятежа или если гражданские правоохранительные органы не могут обеспечить соблюдение закона. Президент, по-видимому, не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего в вопросе применения армии. Генерал-майор в отставке Рэнди Мэннер, исполнявший обязанности заместителя командующего национальной гвардией, рассказал репортеру The Washington Post, что эти действия являются "откровенным политическим захватом власти" со стороны Трампа.

"Высочайшее и наилучшее использование нашей армии"

Не меньшую тревогу вызывает использование военных в необъявленной войне Трампа против наркокартелей. 3 сентября госсекретарь Марко Рубио объявил, что вооруженные силы США взорвали быстроходный катер в Карибском море, который якобы был заполнен членами венесуэльской банды Tren de Aragua и загружен незаконными наркотиками. Погибло 11 человек из числа находившихся на борту людей. Администрация заявила, что приказала нанести этот смертоносный удар в соответствии с полномочиями президента как главнокомандующего, изложенными в статье 2. При этом Рубио утверждал, что "президент имеет право устранять непосредственные угрозы США". Однако непонятно, каким образом этот катер представлял "непосредственную угрозу", пусть даже он был под завязку загружен наркотиками. Рубио даже сказал, что на самом деле катер направлялся в Тринидад, и впоследствии выяснилось, что он на момент удара уже развернулся и шел обратно в направлении Венесуэлы. Военные все равно потопили его, применив военный летательный аппарат, скорее всего, дрон, и били по нему до тех пор, пока не погибли все находившиеся на борту.

Администрация не стала предоставлять подробную информацию об этом инциденте, из-за чего некоторые ветераны операций по борьбе с наркотиками предположили, что катер мог перевозить мигрантов, а не наркотики. Сенатор-демократ из штата Род-Айленд Джек Рид рассказал следующее после того, как его сотрудники побывали на брифинге администрации об этом нападении: "Они не представили никаких доказательств, что катер был венесуэльский, и что его экипаж был из банды Tren de Aragua или другого картеля".

После этого первого удара министерство обороны объявило, что подорвало еще четыре судна, которые якобы контрабандой перевозили наркотики, убив 16 человек. Администрация не предоставила подробной информации ни об одном из этих инцидентов и не опубликовала никаких доказательств того, что катера везли незаконные наркотики. Не сообщила она и о том, куда они направлялись.

Администрация Трампа внесла группировку Tren de Aragua и другие наркокартели в свой список иностранных террористических организаций, но это не дает президенту право убивать их членов без предупреждения. Это как отдать приказ военнослужащим стрелять в подозреваемых в наркоторговле без суда и следствия. Это не что иное, как преступление, за которое Международный уголовный суд судит бывшего филиппинского президента Родриго Дутерте. Трамп восхищается Дутерте и выступает за смертную казнь для наркоторговцев, однако Конгресс не давал разрешение на применение военной силы, которое позволило бы совершить такое нападение.

Если это не было законным применением силы, как считают многие эксперты, то это было внесудебное убийство, которое можно расценивать как военное преступление. Тем не менее, некоторые высокопоставленные должностные лица выражают свою радость по поводу произошедшего. Вице-президент Дж. Вэнс назвал в соцсети Х атаку на предполагаемый катер наркоконтрабандистов "высочайшим и наилучшим использованием нашей армии". Когда один критик написал в соцсети, что "убийство без надлежащего судебного разбирательства граждан другой страны, которые являются гражданскими лицами, называется военным преступлением", Вэнс ответил: "Мне наплевать, как вы это называете".

Вэнсу, может, и наплевать, но причастные к этому военнослужащие и их гражданские начальники должны задуматься. Верховный суд предоставил президентам иммунитет от судебного преследования за официальные действия, но этот иммунитет не распространяется на других лиц, участвовавших в данной операции и в последующих нападениях, которые угрожает осуществить президент.

Ополчение MAGA?

Вызывает тревогу то, что вооруженные силы США используются таким незаконным образом. Но не меньшую тревогу вызывает то обстоятельство, что до сих пор люди в форме не выступают против этого с публичными протестами.

С одной стороны, этого можно было ожидать, ведь американские военные должны быть вне политики. Они не имеют привычки критиковать главнокомандующего. Попытки старших офицеров дать отпор неправомерным и незаконным командам могут привести к еще большему кризису в отношениях гражданских и военных и затянуть вооруженные силы еще глубже в политическую трясину, где они ни в коей мере не хотят оказаться. Хорошая новость заключается в том, что вооруженные силы США имеют давнюю и глубоко укоренившуюся традицию защищать Конституцию, а также в том, что вооруженные силы — это огромная организация, большая часть которой, к счастью, находится далеко от Вашингтона. Трамп и Хегсет просто не смогут за один президентский срок разрушить те принципы, которые прививались вооруженным силам на протяжении веков.

Но пытаясь политизировать армию, администрация Трампа разрушает доверие людей в форме и вытесняет из вооруженных сил талантливых руководителей. Поэтому чрезвычайно слабое противодействие со стороны военных заставляет задуматься о том, насколько эффективно Трамп и Хегсет наводят порядок, избавляясь от тех, кто может с ними не согласиться. Неясно, есть ли еще старшие офицеры, которые продолжают возражать за закрытыми дверями, или же все молчат, держась за свои должности. Такая неопределенность крайне негативно отразится на доверии общества к вооруженным силам страны. В будущем даже на вполне уместные и законные действия военных будут смотреть через призму попыток администрации превратить вооруженные силы в ополчение MAGA.

Это нечестно по отношению к войскам, и это нарушает фундаментальные принципы, которые сделали американскую армию столь успешной боевой силой на длительное время. Кроме того, Трамп своими действиями может запустить цепную реакцию, которая будет наносить ущерб вооруженным силам еще долгое время после его ухода с поста. Если сегодняшних военачальников будут воспринимать как генералов движения "Сделаем Америку снова великой", то у будущей демократической администрации возникнет соблазн назначать своих собственных приверженцев, которых в свою очередь будет отправлять в отставку следующий президент-республиканец. Генералы и адмиралы могут превратиться в приверженцев той или иной партии, а в американской армии участится смена руководства.

Самое великодушное объяснение молчания генералов состоит в том, что они надеются сохранить свои головы, склоняя их как можно ниже, и делают ставку на то, что смогут сдержать президентские перегибы, если и когда ситуация станет по-настоящему отчаянной. Действительно, некоторые офицеры вполне могут оказаться в таком положении. Трамп — начинающий диктатор, который уже многое сделал для ослабления правового государства и демократии. Он наверняка будет усиливать давление в ближайшие месяцы и годы. В 2020 году он просил военных стрелять в мирных протестующих, о чем рассказывал тогдашний министр обороны Марк Эспер. Эспер и Милли отказались, и об этой идее забыли. Позже, когда Трамп проиграл на выборах в ноябре, опозоривший себя бывший генерал Майкл Флинн якобы призывал использовать военных для захвата избирательных урн и аннулирования результатов голосования. Даже если Трамп пытался реализовать эту идею (а у нас нет доказательств того, что он это делал), крайне маловероятно, что Эспер и Милли согласились бы на такое.

Однако непонятно, скажет ли Кейн и другие высшие военные чины нет, если Трамп снова выступит с такой просьбой. Будут ли сопротивляться подобранные лично Трампом военачальники, или они возьмут под козырек и подчинятся? От этого будет зависеть судьба республики.

Беречь честь

Думая о том, обязаны ли они исполнять команды, подрывающие демократию в США, старшие офицеры должны вспомнить открытое письмо, опубликованное в 2022 году группой из восьми бывших министров обороны и пяти бывших председателей Объединенного комитета начальников штабов, включая Мэттиса и Эспера. Хотя имя Трампа там не упоминалось, его первый срок явно отразился на каждом предложении.

В первом параграфе письма отмечается: "Профессиональные военные попадают в чрезвычайно враждебную среду, которая характеризуется разногласиями эмоциональной поляризации. Ее кульминацией стали первые за сто с лишним лет выборы, когда мирная передача политической власти была нарушена и поставлена под сомнение". Далее в письме излагаются "основные принципы и оптимальные методы", которые должны регулировать "здоровые отношения между американскими гражданскими и военными". Первым из них, естественно, является "гражданский контроль над военными". Но бывшие военачальники подчеркивают, что этот контроль должен осуществляться "в конституционных рамках и в соответствии с законом", и что законодательная и судебная ветви должны играть в этом важную роль. Хотя в письме отмечается, что "военные руководители обязаны выполнять законные приказы, в целесообразности которых они сомневаются", там также говорится, что "гражданские должностные лица должны предоставлять военным широкие возможности для выражения своих сомнений на соответствующих площадках".

Другими словами, если военачальникам приказывают делать то, что они не должны делать, им необходимо оповестить об этом людей и их избранных представителей. "Соответствующие площадки" —это не только внутренние обсуждения исполнительной власти, но и показания в Конгрессе и даже интервью средствам массовой информации. Хотя этот вариант не был упомянут в открытом письме, в худшем случае старший офицер может пригрозить уйти в отставку в знак протеста.

По общему признанию, в истории США нет традиции ухода военачальников в отставку в знак протеста. Но в равной мере существует мало прецедентов таких приказов, которые сейчас отдают Трамп и Хегсет. В идеале Конгресс, суды, пресса и общественность в конечном итоге могут сплотиться для защиты профессионализма вооруженных сил, но пока контролируемый республиканцами Конгресс никак не реагирует на неправомерное поведение администрации. Поэтому в ближайшей перспективе войскам придется рассчитывать только на себя, делая максимум возможного. Они должны помнить то, что Мэттис говорил своим солдатам: "Выполняйте свою задачу и берегите честь".

* Представитель экстремистского сообщества ЛГБТ, запрещенного в России